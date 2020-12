‘Dat Ajax zo’n statement niet maakt, bevestigt wat al maanden wordt gefluisterd’

Dat Ajax na de arrestatie van Quincy Promes geen loyaal statement naar buiten heeft gebracht, bevestigt volgens Hugo Borst dat de club door de politie is verwittigd dat de aanvaller zich laat omringen met criminelen. De Oranje-international werd zondag gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een steekincident in juni, waarbij de neef van Promes gewond raakte. De advocaat van Promes heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat de aanvaller iedere betrokkenheid bij het steekincident ontkent.

“Jan van Halst is niet verbaasd dat Quincy Promes is gearresteerd, zegt hij gisteravond bij het programma Rondo. Zo snel gaat dat dus: officieel is Promes een verdachte van een criminele daad, maar in de volksmond is hij al veroordeeld”, schrijft Borst, die stelt dat Ajax ook meewerkt aan de beeldvorming. “Nadat De Telegraaf bekendmaakt dat hij is opgepakt en vastgezet, is het stil als media om commentaar vragen. Na een tijdje wordt er slechts doorverwezen naar de advocaat van de voetballer.”

In zijn column voor het Algemeen Dagblad legt Borst uit hoe de Amsterdammers ook hadden kunnen reageren op de arrestatie van Promes. “Kijk, Ajax had meteen kunnen zeggen: 'Zolang niet is bewezen dat Quincy schuldig is, beschouwen wij hem als een volwaardig lid van de spelersselectie.' Dat ze zo'n loyaal statement niet maken, bevestigt dat klopt wat al maanden wordt gefluisterd: dat Ajax in dit rampjaar door de Amsterdamse politie is verwittigd dat de voetballer zich laat omringen met criminelen.”

Volgens de columnist hebben beroemde, succesvolle mensen een grote aantrekkingskracht op de onderwereld. “Zeker als voetballers gaan stappen, lopen ze misdadigers tegen het lijf", stelt Borst. "Dat hoeft helemaal niet fout te gaan. Een voetballer die stevig in zijn schoenen staat, lacht een beetje mee met het geboefte en stelt grenzen. De kunst is om je niet te laten compromitteren met drugs en gangsterliefjes. Betaal vooral je drankjes zelf en je hebt de grootste lol met die gasten.”

“Bij het nieuws dat Promes in de cel zit, denk ik alleen maar: what's new? Het overkomt meer voetballers”, vervolgt Borst, die wijst naar Theo Lucius. Hij kwam in de problemen doordat hij in het bezit was van verboden vuurwerk. De oud-voetballer werd hiervoor veroordeeld tot een taakstraf. Ook Glenn Helder bleef niet op het rechte pad. “Hij zat een tijdje in de bak. Daar werd Glenn niet slechter van. Daar kwam hij tot inkeer: dit wil ik niet. Een hart van goud heeft-ie. Hij is een lieverd, vol zelfspot en staat stevig in zijn schoenen.”

Borst zegt nog tientallen voetballers te kunnen noemen die de fout ingingen. “Maar wat ik eigenlijk wil zeggen: ook criminelen zijn mensen. Laten we de omstandigheden niet vergeten die het lot van een mens bepalen. En in het geval van Promes moeten we geduldig zijn: het politieonderzoek en een mogelijke rechtsgang bepalen of hij schuldig is aan crimineel gedrag. Dat zou Jan van Halst toch moeten weten.”