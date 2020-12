‘Ik durf te stellen dat hij op het niveau van Georginio Wijnaldum gaat komen’

Ryan Gravenberch heeft zaterdagavond een uitstekende indruk gemaakt op Theo Lucius. De oud-voetballer stelde namens De Telegraaf het team van de week samen en heeft een plekje ingeruimd voor de achttienjarige middenvelder van Ajax, die tegen PEC Zwolle (4-0) tekende voor het vierde doelpunt. “Het Nederlands elftal gaat de komende jaren veel plezier aan hem beleven.”

Bondscoach Frank de Boer haalde Gravenberch vorige maand bij de selectie van het Nederlands elftal nadat diverse spelers afhaakten door blessureleed. Een logische keuze, vindt Lucius, die het Ajax-talent een grote toekomst voorspelt. “Ryan is momenteel het grootste talent van Nederland”, zegt hij in de krant. “Hij is nog jong, maar speelt ontzettend volwassen. Bovendien is hij beresterk en heeft hij een goede techniek.”

“Natuurlijk heeft hij bij het Nederlands elftal met een speler als Georginio Wijnaldum een geweldenaar voor zich, maar van deze jongen durf ik wel te stellen dat hij er ook op dat niveau gaat komen”, vervolgt Lucius, die zelf drie keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. “Het is een speler voor de toekomst, die nu al heel belangrijk is voor Ajax. Tegen PEC Zwolle speelde hij wederom een sterke wedstrijd en pikte hij in de slotminuut zijn goaltje mee.”

Lucius heeft in zijn elftal van de week ook plaats voor Daley Blind. “De waarde van Blind wordt nog te vaak onderschat. Negentig procent van de aanvallen van Ajax begint bij hem. Afgelopen week zag je in de Champions League tegen Atalanta – toen Blind ontbrak – hoeveel moeite het Ajax kost om van achteruit tot een creatieve opbouw te komen”, aldus de oud-speler van onder meer PSV en Feyenoord. “Dat is weliswaar een ander niveau, maar met wat hij brengt, is Blind van grote waarde voor Ajax. Er wordt wel eens over zijn snelheid geklaagd, maar hij staat bijna altijd goed gepositioneerd.”

Elftal van de Week van Theo Lucius: Sergio Padt (FC Groningen); Perr Schuurs (Ajax), Daley Blind (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Owen Wijndal (AZ); Jens Toornstra (Feyenoord), Ahmed El Messaoudi (FC Groningen), Ryan Gravenberch (Ajax); Antony (Ajax), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Myron Boadu (AZ).