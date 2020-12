Frenkie de Jong herinnert lovende Spaanse kranten aan Ajax-tijd

Barcelona klom zondagavond naar de achtste plaats op de ranglijst in LaLiga door een 1-0 overwinning op Levante. Lionel Messi tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd op aangeven van Frenkie de Jong, die voetballend een goede indruk maakte op het middenveld in het Camp Nou. De Spaanse kranten prijzen de Oranje-international een dag later voor zijn spel. “Dit was zonder twijfel een van zijn beste wedstrijden sinds lange tijd”, schrijft ElDesmarque.

Een kwartier voor tijd pikte De Jong de bal op het middenveld op en bracht hij Messi in stelling, die scoorde in de verre hoek. Waar Messi door Sport wordt beoordeeld met een acht, krijgt De Jong een zeven uitgedeeld: “Hij deed met zijn acties bij vlagen weer denken aan de speler die hij was bij Ajax”, zo klinkt het. “Hij speelde een paar meter voor Sergio Busquets en het team kon hem bedanken. In de tweede helft kreeg hij een meer verdedigende rol, maar ook die taken volbracht hij. Het team heeft een moedige en aanvallende De Jong nodig, zonder angs en met oog voor het doel van de tegenstander.”

WERELDRECORD ?? Leo Messi heeft nu 642 doelpunten gemaakt voor FC Barcelona. Hij deelt het record met Pelé (642 goals voor Santos). Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 december 2020

ElDesmarque is iets kritischer met de cijfers en deelt een zes uit aan De Jong, die een aanvallendere rol had tegen Levante: “Hij kwam dichter bij het zestienmetergebied, met een assist tot gevolg.” Alleen Messi (zeven) krijgt een hogere beoordeling, terwijl Sergiño Dest genoegen moet nemen met een drie. “Het was zijn slechtste wedstrijd sinds zijn komst naar Barcelona en de vergelijking met Nélson Semedo is onvermijdelijk”, zo klinkt het over de Amerikaans international. Semedo kwam in 2017 over van Benfica, maar wist nooit aan de hoge verwachtingen te voldoen. Afgelopen transferperiode werd hij voor dertig miljoen euro verkocht aan Wolverhampton Wanderers.

De Jong krijgt ook lovende kritieken van AS. “De Nederlander heeft eindelijk zijn kettingen afgedaan”, schrijft de krant, die zag dat De Jong nog beter in de wedstrijd kwam toen Busquets na een uur spelen werd vervangen door Pedri. “Hij speelde zonder twijfel zijn beste wedstrijd van het seizoen”, zag het dagblad. “Hij startte vanaf rechts, maar liet zijn positie soms los en dribbelde met zijn versnelling meters ver. Hij liet zich gelden op de helft van de tegenstander. De Jong pikte de beslissende bal op en leverde de assist op Messi.”

Net als Sport deed De Jong volgens Marca weer denken aan de speler die hij was bij Ajax. “Een goede wedstrijd van de Nederlander, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Bij vlagen deed hij denken aan zijn Ajax-tijd. Het was zijn pass die leidde tot de overwinning van de Catalanen.” Ook trainer Ronald Koeman zag De Jong sterk spelen. Toch zou hij graag zien dat de middenvelder nog meer zijn stempel drukt. “Hij moet meer aan de bal komen, meters maken en gebruikmaken van zijn kwaliteiten.”