Valentijn Driessen: ‘Bij veroordeling miljoenenschade verhalen op Promes’

Valentijn Driessen vindt dat Ajax niets anders kan doen Quincy Promes op staande voet ontslaan als hij schuldig wordt bevonden vanwege een steekpartij in juli, waarvoor de Oranje-international zondagochtend voor werd gearresteerd. Ook zou Ajax volgens Driessen de 'miljoenenschade' bij veroordeling moeten verhalen op Promes. Wanneer de aanvaller wordt veroordeeld, vindt Driessen bovendien dat de KNVB Promes moet verbannen uit het Nederlands elftal.

Promes werd zondagochtend opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident op een familiefeest. Daarbij zou hij iemand zwaar hebben verwond. Promes ontkent de betrokkenheid. “Hij was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek”, reageerde de advocaat van de Ajacied in een schriftelijke reactie aan de pers. “Mocht verdachte Promes schuldig zijn en worden veroordeeld vanwege een steekpartij in juli, dan kan Ajax niets anders doen dan ontslag op staande voet”, schrijft Driessen maandag in zijn column voor De Telegraaf. “De normen en waarden die je er als topclub met internationale uitstraling op wil nahouden, zoals Ajax, zijn meer waard dan de afschrijving van een transfersom van 15,7 miljoen euro. Dat betaalde Ajax medio 2019 aan Sevilla voor Promes.”

“De KNVB moet in geval van schuld voorgoed de weg versperren naar het Nederlands elftal. Oranje met een messensteker is ondenkbaar”, vervolgt Driessen. Hij wijst naar de vele steekincidenten onder jongeren en de voorlichtingscampagne die de overheid is gestart om het bezit en gebruik van messen bij de jeugd te ontmoedigen, het strafbaar te stellen en een verkoopverbod in te voeren van alle messen voor jongeren onder achttien jaar. “Het laatste weegt mee omdat profvoetballers per definitie rolmodellen zijn voor de jeugd”, schrijft de chef voetbal van de krant.

Driessen merkt op dat Promes een rolmodel was door de manier waarop hij carrière heeft gemaakt. De 28-jarige aanvaller werd in de jeugd van Ajax weggestuurd. Via HFC Haarlem, FC Twente, Go Ahead Eagles kwam hij via Spartak Moskou terecht bij Sevilla. Vorig jaar betaalde Ajax 15,7 miljoen euro aan Sevilla om hem terug te halen. “Vooralsnog is Promes een ontkennende verdachte en niet veroordeeld. Komt het tot een veroordeling, dan moet Ajax niet alleen afscheid nemen van Promes, maar tevens de geleden materiële en immateriële schade op hem verhalen”, stelt Driessen. “Als voorbeeld dat niemand onder of boven de wet kan leven en niet zomaar iets kan uithalen om in een later stadium transfervrij naar een andere club over te stappen, die het niet zo nauw neemt met de normen en waarden als Ajax.”