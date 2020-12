De dringende adviezen van Theo Janssen aan Klaas-Jan Huntelaar

Het achttiende seizoen van Klaas-Jan Huntelaar als profvoetballer wordt zeer waarschijnlijk ook het laatste van de 37-jarige aanvaller. Bij Studio Voetbal passeerden de uitspraken van Huntelaar na de 4-0 zege op PEC Zwolle de revue. Ibrahim Afellay en Theo Janssen hopen dat de voormalig topscorer aller tijden van het Nederlands elftal er toch nog een jaar aan vastplakt.

Voor Pierre van Hooijdonk stonden plezier en fitheid centraal in zijn beslissing om te stoppen. De oud-aanvaller was destijds fit, maar het plezier was niet meer hetzelfde. “Huntelaar is fit en speelt bij Ajax, dat het sterkste elftal in de competitie heeft. Hij heeft er plezier in. Dus als je dan wil stoppen, dan kan ik me voorstellen dat het lastig is voor hem.” Theo Janssen gaf aan dat voetballers het ook aanvoelen. “Ik was zwaar geblesseerd, maar voor mijn blessure had ik al zoiets van: ‘Na dit seizoen ga ik stoppen.”

“Ik had nog een contract voor een jaar, maar op een gegeven moment ga je niet meer met plezier naar de training. Ik merkte gewoon dat het voor mezelf klaar was.” Ibrahim Afellay hoopt dat Huntelaar nog niet de knoop heeft doorgehakt. “Als je hem zaterdag ziet spelen, de spelvreugde die hij uitstraalt. Hij is ook gewoon nog fit. Als voetballiefhebber denk ik, ook voor Ajax zelf, dat ze zo’n jongen nog heel goed kunnen gebruiken.” Van Hooijdonk: ‘Nog een jaar in zo’n rol bedoel je?” Afellay: “Ja, als hij daarmee kan leven.”

“Waarom niet? Hij heeft er nog steeds hartstikke veel plezier in.” Arno Vermeulen wees erop dat er een groot verschil is tussen stoppen bij Ajax en bijvoorbeeld het afsluiten van zijn loopbaan bij een ex-werkgever als De Graafschap. “Als het in de Eredivisie zou zijn, kan ik me voorstellen dat hij de club wil helpen”, reageerde Theo Janssen. “Maar ik zie hem niet in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Absoluut niet.”

“Dan moeten ze echt gaan promoveren. Anders moet-ie het niet gaan doen. Hij moet niet in de Keuken Kampioen Divisie gaan spelen. In de Eredivisie zou hij nog voor heel veel clubs van waarde kunnen zijn.” Janssen weet niet of Ajax een poging moet wagen om Huntelaar over te halen om toch nog een jaar door te gaan. “Dat ligt eraan als je kijkt wat erachter zit. Ze hebben Danilo, Lassina Traoré en Brian Brobbey. Dat zijn aardig wat spelers die deze positie van tweede of derde spits in de selectie kunnen invullen.”

“Als ik Huntelaar zou zijn, zou ik naar een club gaan, bijvoorbeeld sc Heerenveen, waar hij nog lekker een jaartje kan voetballen en waar hij een jaar lang afscheid kan nemen als basisspeler in de Eredivisie. Bij een ploeg die aanvallend voetbal speelt”, benadrukte Janssen. Voor Van Hooijdonk is Huntelaar ‘de beste Nederlandse spits van de afgelopen twintig jaar’.