Ibrahim Afellay teleurgesteld: ‘Het zijn neo-internationals, maar ze staan stil’

Calvin Stengs en Myron Boadu maken dit seizoen weinig indruk op Ibrahim Afellay. De aanvallers van AZ, vorig seizoen twee grote sterren in de Eredivisie, zijn volgens de analist van Studio Voetbal duidelijk uit vorm. Stengs en Boadu kenden zondagavond goede momenten tijdens de 1-3 zege op FC Twente, maar presteren over het geheel niet goed genoeg in de ogen van Afellay en Theo Janssen, al plaatst laatstgenoemde wel een aantal kanttekeningen.

Afellay noemt het seizoen van Stengs tot dusver ‘heel erg teleurstellend’. De 21-jarige jeugdexponent van AZ was vorig seizoen in 25 competitieduels goed voor 5 doelpunten en 8 assists. Hij was dus gemiddeld om de wedstrijd betrokken bij een goal, maar dit seizoen staat de teler na negen optredens op alleen twee doelpunten. “Ik vind dat Stengs echt moet opstaan en moet aantonen dat hij talent-af is. We weten allemaal dat hij talentvol is en veel mogelijkheden heeft, maar hij laat het veel te weinig zien. Ook afgelopen donderdag niet”, doelt de analist op de verloren Europa League-wedstrijd tegen NK Rijeka (2-1). “Hij moet juist die kar gaan trekken. Hij moet juist degene zijn die balvast is, maar hij is juist de speler die de meeste ballen verliest."

Stengs verloor de bal vijftien keer in Kroatië, samen met Jesper Karlsson het hoogste aantal bij AZ. Van alle veldspelers van AZ noteerde Stengs de laagste passnauwkeurigheid (73,3 procent), ook op de helft van de tegenstander (66,7 procent). Theo Janssen beaamt dat Stengs niet zijn topniveau haalt, maar is wat positiever. ”Stengs is wel een speler die het moet hebben van momenten. Tot nu toe heeft hij te weinig momenten. Hij is te weinig beslissend. Maar vandaag zorgde hij wel voor de pass waaruit de penalty van AZ ontstond”, benadrukt Janssen. Op het middenveld hield Stengs na 31 minuten meerdere bewakers van zich af, om vervolgens Boadu de diepte in te sturen. De spits werd vervolgens gevloerd door keeper Joël Drommel. “Het begint bij hem. Natuurlijk kan hij veel beter spelen. Maar Stengs is niet het type speler dat een elftal op sleeptouw neemt. Hij moet het van momenten hebben”, herhaalt de oud-middenvelder.

“Nu stond hij op tien, maar normaal staat hij op de zijkant”, vult Pierre van Hooijdonk aan. “In het Nederlands elftal hebben we de discussie gehad of Stengs of Steven Berghuis moet spelen. Ik vind Berghuis veel verder. Stengs scoort te weinig.” Ook Boadu is aanzienlijk minder productief van vorig seizoen. De negentienjarige spits scoorde 3 keer in 9 duels, terwijl hij vorig seizoen 14 doelpunten maakte in 24 optredens. "Je kan zeggen wat je wilt, maar hij is betrokken bij de goals. Op het eind zie je hem nog een paar keer meeverdedigen tot in de eigen zestien", stipt Janssen aan, doelend op de uitwedstrijd tegen Twente van zondagavond. "Die jongen gooit er heel veel arbeid in. Hij heeft ruimte nodig; het is geen verfijnde speler die in de kleine ruimte vier of vijf spelers uitspeelt."

Afellay toont zich wederom kritischer dan Janssen en stelt hogere eisen aan het tweetal van AZ. "Het is te weinig. Het zijn neo-internationals, dus je moet ze ook zo beoordelen. Ze moeten zich wel ontwikkelen en het staat nu gewoon te lang stil.” Janssen vraagt zich af of de verwachtingen van de buitenwereld niet te hoog liggen, ook omdat Stengs een ernstige kruisbandblessure heeft gehad. “Ze zijn afhankelijk van de spelers die achter ze staan.” Van Hooijdonk countert door te stellen dat Boadu dit seizoen veel kansen heeft gemist. “Natuurlijk zie ik ook de potentie in hem, want het is een razendsnelle jongen. Maar hij moet meer gevoel krijgen in de afwerking.”