Neymar huilend en per brancard van het veld tijdens thuisnederlaag

Paris-Saint Germain heeft de koppositie in de Ligue 1 zondagavond verspeeld na een 0-1 nederlaag tegen Olympique Lyon. De ploeg van Memphis Depay bleef voor de elfde wedstrijd op rij ongeslagen in de Franse competitie en klimt door de overwinning over de Parijzenaars heen, die zakken naar de derde plek. Door de 2-1 overwinning van Lille op Girondins Bordeaux eerder op de avond kent de Lique 1 een nieuwe koploper. PSG verloor niet alleen de wedstrijd, maar diep in de blessuretijd ook Neymar. De aanvaller werd van achteren getorpedeerd door Thiago Mendes, leek een ernstige blessure op te lopen en verliet in tranen per brancard het veld.

PSG, de gehele wedstrijd met Mitchel Bakker binnen de lijnen, bewees zichzelf eerder deze week een goede dienst door in de Champions League de gestaakte wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir woensdagavond met overtuigende cijfers te winnen (5-1). Daarmee plaatste de ploeg van trainer Thomas Tuchel zich als groepshoofd voor de laatste 32. Tegen Lyon hadden de Parijzenaars het beduidend lastiger en kwam het eerste gevaar na twintig minuten spelen van Tino Kadewere, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan en mikte over het doel van Keylor Navas.

Een minuut later was het wel raak voor Kadewere, die niet aarzelde en met een hard schot Navas het nakijken gaf: 0-1. Ondanks de achterstand domineerde PSG het spel, maar wist het niet tot uitgespeelde aanvallen te komen in de eerste helft. Bij Lyon speelde Memphis Depay, die volgens het Franse La Parisien mogelijk komende zomer transfervrij de overstap maakt naar de regerend landskampioen uit Parijs. De international van Oranje informeerde al bij landgenoot Gregory van der Wiel, die tussen 2012 en 2016 het shirt van PSG droeg.

Ernstige tackle op Neymar Jr.. Mogelijk een zware blessure. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 december 2020

Lyon kwam goed voor de dag in de Franse hoofdstad en leek in de persoon van Lucas Paquetá de score twintig minuten voor tijd te verdubbelen, maar de Braziliaan zag Navas ternauwernood redding brengen, ondanks dat het zicht van de doelman belemmerd werd. Na een blessurebehandeling van doelman Anthony Lopes van Lyon leek Kylian Mbappé in de slotfase alsnog de gelijkmaker te forceren, maar de Fransman zag zijn actie voortijdig worden afgebroken.

Lyon eindigde het duel met tien man, nadat Thiago Mendes diep in de blessuretijd veel te stevig doorging op Neymar, die zich ogenschijnlijk zwaar leek te blesseren. Hij moest het veld per brancard verlaten en was in tranen. Na de rode kaart was de wedstrijd gauw voorbij en PSG leed voor de vierde keer dit seizoen een nederlaag. Door het puntenverlies is PSG de koppositie kwijt en zakt het naar de derde plek in de Ligue 1. Volgende week gaat de ploeg van Tuchel op bezoek bij Lille, terwijl Lyon naar Nice gaat.