AC Milan wendt allereerste nederlaag op het laatste moment af

AC Milan heeft in de strijd om de titel in de Serie A dure punten gemorst tegen middenmoter Parma. De ploeg van trainer Stefano Pioli was zondagavond zeer ongelukkig in de afronding, maar wist wel een 2-0 achterstand om te zetten in een 2-2 gelijkspel na twee treffers van Theo Hernández. Het puntenverlies heeft voor Milan geen consequenties met betrekking tot de koppositie, maar de club de voorsprong op nummer twee Internazionale wel slinken tot drie punten.

Milan wist zich donderdagavond als groepshoofd te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League door een 1-0 overwinning op Sparta Praag, maar keek tegen Parma binnen het kwartier tegen een achterstand aan. Het voorbereidende werk was van Gervinho, die na een aantal schijnbewegingen ploeggenoot Hernani een niet te missen kans bood. De Braziliaan faalde niet en verlengde de bal met de binnenkant van de voet met succes in de verre hoek: 0-1. De tegentreffer betekende de tiende voor Milan dit seizoen, dat daarmee niet langer over de minst gepasseerde defensie van de Serie A beschikt.

De vroege tegentreffer leek na een kwart wedstrijd te worden weggepoetst door de thuisploeg. Samu Castillejo promoveerde een mislukt hakje van Brahim Díaz tot doelpunt, maar deed dat in buitenspelpositie en zag zijn tweede treffer van het seizoen worden afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Milan had het geluk in de eerste helft niet aan zijn zijde en zag op slag van rust zowel Brahim Díaz als Hakan Calhanoglu het aluminium raken. Eerst was het Díaz met een geplaatste bal op de onderkant van de lat, waarna Calhanoglu in de rebound de andere kruising raakte. Tot overmaat van ramp raakte diezelfde Calhanoglu in de blessuretijd van de eerste helft voor de tweede keer de paal uit een vrije trap.

Tien minuten na rust werd de score verdubbeld door de bezoekers. De voorzet was op maat van Hernani, waarna Jasmin Kurtic de bal via doelman Gianluici Donnarumma en de paal tegen het net werkte. Heel lang kon de ploeg van Fabio Liverani alleen niet genieten van de marge van twee, want twee minuten later was Hernandéz eveneens met het hoofd trefzeker. Op aangeven van Calhanoglu tekende de verdediger voor zijn tweede van het seizoen voor Milan. De ploeg van Pioli perste er een slotoffensief uit en werd daarvoor beloond toen Hernandéz in blessuretijd diagonaal raak schoot achter doelman Luigi Sepe. Daarmee werd de eerste nederlaag van het seizoen voorkomen voor Milan. Woensdag gaat de ploeg in een doordeweekse speelronde op bezoek bij Genoa, waar Parma op dezelfde avond Cagliari ontvangt.