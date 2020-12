Frenkie de Jong en Lionel Messi leiden Barcelona naar overwinning

Barcelona heeft zondagavond een bijzonder moeizame zege in LaLiga geboekt. Het team van trainer Ronald Koeman zette Levante dankzij een laat doelpunt van Lionel Messi, op aangeven van Frenkie de Jong, aan de kant: 1-0. De bezoekers uit Valencia hadden aan doelman Aitor Fernández te danken dat het slechts bij één tegendoelpunt bleef. Door de overwinning klimt Barcelona naar de achtste plaats op de ranglijst, met achttien punten uit elf duels.

In de eerste helft had zowel Barcelona als Levante grote kansen op een openingsgoal, maar het veldoverwicht was voor het team van Koeman. De thuisploeg stuitte tot driemaal toe op Aitor en in elke situatie leek het een zeker doelpunt. Marc-André ter Stegen had echter ook een belangrijk aandeel in de doelpuntloze ruststand in het Camp Nou. In de twaalfde minuut reageerde de doelman met zijn knie goed op een inzet van Jorge de Frutos.

Barcelona, met 69 procent balbezit in de eerste helft, kreeg na twintig minuten de eerste goede kans toen Aitor een inzet van Antoine Griezmann keerde en de rebound van Clément Lenglet flink over ging. Richting de rust had de doelman van les Granotes een antwoord op een volley van Jordi Alba en een minuut later stopte hij ook een ferm schot van Griezmann in het strafschopgebied.

WERELDRECORD ?? Leo Messi heeft nu 642 doelpunten gemaakt voor FC Barcelona. Hij deelt het record met Pelé (642 goals voor Santos). Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 december 2020

Koeman greep na nog geen uur spelen in en haalde Sergio Busquets naar de kant, ten faveure van Pedri. Tien minuten later maakte ook Philippe Coutinho plaats en kwam Trincao binnen de lijnen. Aitor bleef echter degenen die Barcelona hoofdbrekens bleef bezorgen. Messi stuitte tot tweemaal toe op de doelman, die echter een kwartier voor tijd alsnog de bal uit zijn doel moest halen.

Barcelona veroverde de bal op het middenveld en De Jong gaf het leer razendsnel aan Messi. De Argentijn versnelde enkele meters en schoot de bal via de rechterpaal binnen: 1-0. Het was doelpunt nummer 642 voor Barcelona en daarmee evenaarde hij het recordaantal doelpunten voor één club van Pelé (voor Santos). Dat het geen 2-0 werd in de slotfase was wederom aan Aitor te danken: hij voorkwam een tweede doelpunt van Messi.

Koeman zat in de extra tijd nog wel even in spanning toen Samuel Umtiti de bal op zijn hand kreeg en de VAR er wel heel lang over deed om tot een oordeel te komen. De videoarbiter was de Catalanen echter goed gezind. Barcelona ontvangt woensdag koploper Real Sociedad, dat negen punten meer heeft maar ook twee duels meer heeft gespeeld.