Arsenal zakt na eigen doelpunt van Aubameyang naar vijftiende plaats

Arsenal heeft zich zondag geblameerd tegen laagvlieger Burnley. Door een eigen goal van Pierre-Emerick Aubameyang gingen de geplaagde Londenaren in eigen huis onderuit en is de vijftiende plek een feit. Even voor het ongelukkige moment was Granit Xhaka met rood van het veld gestuurd. Leicester City slaagde erin om beslag te leggen op de derde plek in de Premier League. De ploeg van manager Brendan Rodgers had in eigen huis geen kind aan Brighton & Hove Albion en keek halverwege al tegen een comfortabele 3-0 voorsprong aan.

Arsenal - Burnley 0-1

Arsenal presteerde uitstekend in de Europa League, maar heeft in de Premier League nu elk van zijn laatste vier thuisduels verloren. De ploeg van manager Mikel Arteta zag toe hoe de bezoekers voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden, toen Chris Wood na een kwartier spelen een kopbal rakelings naast het doel van Bernd Leno zag gaan. Na een half uur zette de thuisploeg daar een goede mogelijkheid van Alexandre Lacazette tegenover, maar de schuiver van de Fransman eindigde in de handen van Nick Pope.

De ploeg van Arteta controleerde de wedstrijd en leek vroeg in de tweede helft op voorsprong te komen, maar een inzet van Kieran Tierney was een prooi voor Pope. Toen Xhaka vervolgens na een uur spelen bij een opstootje Ashley Westwood naar de keel greep, moesten the Gunners met tien man verder. Van de overtalsituatie werd tien minuten later geprofiteerd, toen Aubameyang de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte. Die tik kwam Arsenal niet meer te boven en dus was de vierde thuisnederlaag op rij een feit voor Arsenal. Woensdag kan de ploeg van Arteta zich revancheren, als het goed draaiende Southampton op bezoek komt. Burnley, waar Erik Pieters de hele wedstrijd op de bank bleef, gaat een dag later naar Aston Villa.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 3-0

Zowel Leicester als Brighton, waar Joël Veltman in de basis stond en Davy Pröpper op de bank bleef, noteerde in de beginfase goede mogelijkheden om de score te openen. De grootste kans was voor Danny Welbeck, die de bal op aangeven van Alireza Jahanbakhsh voor het inschieten had. Kasper Schmeichel verkleinde zijn doel goed en voorkwam ternauwernood een vroege achterstand. Even daarvoor was Jahanbakhsh zelf al dichtbij de openingstreffer, maar ook de Iraniër vond Schmeichel op zijn weg. Aan de overkant was het na een klein half uur spelen wel raak, nadat James Maddison een afgeslagen bal vanaf de rand van de zestien beheerst in de hoek legde: 1-0.

De score werd nog voor rust uitgebreid door de ploeg van Rodgers. Eerst was het Jamie Vardy die aan het einde stond van een mooie aanval, waarna een minuut later Maddison met een prachtige krul in de bovenhoek zijn tweede treffer van de avond noteerde. Na rust nam de thuisploeg gas terug en zag het Brighton enkele kansen creëren, maar was het Schmeichel die voor de vierde keer dit seizoen zijn doel schoonhield. Leicester klimt door de overwinning naar de derde plek op de ranglijst, Brighton blijft zestiende. Woensdag krijgt Leicester bezoek van Everton, terwijl Brighton het in Londen tegen directe concurrent Fulham opneemt.