AZ laat bewogen periode voorlopig achter zich met zege op FC Twente

AZ heeft de eerste overwinning onder Pascal Jansen binnen. De Alkmaarders waren zondagavond met 1-3 te sterk voor FC Twente. Een welkome zege voor AZ, dat na het onverwachte congé van Arne Slot in eigen huis van FC Groningen verloor en midweeks in de Europa League werd geëlimineerd. Door de zege stijgt AZ naar de zevende stek in de Eredivisie, met een punt minder dan FC Twente. De Tukkers hebben een duel meer gespeeld.

Pas na zestien minuten spelen ontstond het eerste gevaar voor een van de doelen: Marco Bizot stopte een schot van Vaclav Cerny. Het leek geen spraakmakende eerste helft te gaan worden, daar het elf minuten duurde voordat er opnieuw een kans was. Queensy Menig kreeg de bal met een beetje geluk voor zijn voeten na een diepe pass en verschalkte Bizot. De bal ging echter tegen de lat en zodoende ontsnapte AZ aan een tegentreffer.

Een belangrijk moment, daar het team van Jansen enkele minuten later de leiding nam in De Grolsch Veste. Joël Drommel legde Myron Boadu neer en AZ kreeg een terechte strafschop, die door Teun Koopmeiners snoeihard door het midden werd benut: 0-1. Twee minuten voor de pauze verdubbelde Yukinari Sugawara de voordelige marge. Na een goede steekpass van Jesper Karlsson schoot de Japanner de bal fraai binnen: 0-2.

FC Twente probeerde het wel na rust, maar had aanvankelijk moeite om in de buurt van het doel van Bizot te komen. Zo voorkwam Pantelis Hatzidiakos dat Danilo voor de 1-2 kon zorgen en even later schoot de Braziliaan de bal net voorlangs. Na 72 minuten ging de bal op de stip. Calvin Stengs werkte invaller Halil Dervisoglu naar de grond en Danilo tekende vanaf elf meter voor zijn tiende van het seizoen: 1-2.

Het team van Ron Jans bleef geloven in een goed resultaat en joeg ook op de 2-2. AZ hield echter goed stand en liet na via Karlsson, wiens schot naast ging, op 1-3 te komen. Luka Ilic had aan de andere kant de 2-2 op zijn schoen, maar Timo Letschert gooide zich voor het schot en voorkwam de gelijkmaker. In de slotfase viel de beslissing. Zakaria Aboukhlal werd neergehaald door Jayden Oosterwolde en AZ kreeg aanvankelijk een strafschop. De VAR zag echter dat de overtreding buiten het strafschopgebied was en dus werd Oosterwolde van het veld gestuurd vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. Uit de toegekende vrije trap zette Koopmeiners alsnog de 1-3 op het scorebord.