Mohamed Ihattaren betaalt vertrouwen terug: ‘Hij is hard voor me geweest’

Mohamed Ihattaren eiste zondagavond een hoofdrol voor zich op in de met 2-1 gewonnen wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht. De middenvelder, die mentaal en sportief een zware periode achter de rug heeft, nam de 2-0 voor zijn rekening en zorgde voor een lach op het gezicht bij onder andere trainer Roger Schmidt. De oefenmeester kon na de treffer op een warme omhelzing rekenen van de man die kort voor rust op fraaie wijze raak schoot.

Het geplaatste, indraaiende schot van Ihattaren resulteerde in zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds december vorig jaar. Toen was het raak tegen PEC Zwolle. Sindsdien bleef de technicus niet alleen droogstaan op het gebied van doelpunten, maar ook qua assists. Zijn treffer bracht dan ook de nodige ontlading met zich mee. Ihattaren omarmde Schmidt en zocht contact met de gehele technische staf.

De manier waarop Ihattaren zijn treffer vierde, was voor de buitenwereld opvallend. Schmidt was ogenschijnlijk niet zijn grootste vriend toen hij begin dit seizoen op de bank terecht kwam in Eindhoven. Toch was de Duitser die eerste die hij wilde bedanken na zijn treffer. “Ik bedank de trainer”, zei Ihattaren na afloop van het duel voor de camera van FOX Sports. “Hij houdt mij scherp en laat zien hoe het profleven eruitziet. Hij is hard voor me geweest en eerlijk.”

PSV speelde tegen FC Utrecht een moeizame tweede helft en zag Mimoun Mahi twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer maken, maar puntenverlies werd voorkomen. Mede door een fraaie uithaal van Ihattaren. “Ik ben er blij mee dat ik weer heb kunnen scoren. Ik denk, ik leg hem klaar en haal uit. Ik heb een tijdje niet geweten hoe het is om te lachen. Ik zat in een dip, ook mentaal. Maar ik ben blij dat ik terug ben. Wat is gebeurd is verleden tijd.”

Ihattaren sprintte na zijn treffer naar de Eindhovense bank om iedereen persoonlijk te bedanken. “Ik wist welke kant ik op wilde na mijn goal. De trainer zei: ‘Ik heb je vorig jaar ook gevolgd. Laat het nou maar een keer onder mij zien.’ Ik praat veel met de trainer. Hij zegt dat ik altijd honderd procent moet geven, op tijd moet slapen en goed moet eten. Dat zijn belangrijke dingen. Ik wil hem daarvoor bedanken.”