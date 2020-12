Vier rake penalty's in vijf dagen tijd voor jubilerende Cristiano Ronaldo

Juventus heeft zondagavond de aansluiting in de titelstrijd weten te behouden met de zege op Genoa. Op bezoek in het Stadio Luigi Ferraris was de club uit Turijn met 1-3 te sterk. Juventus zag weliswaar drie doelpunten afgekeurd worden, maar het was Cristiano Ronaldo die zijn ploeg met twee rake strafschoppen uit het slop trok. De aanvaller, goed voor vier rake penalty's in zijn laatste twee duels, speelde zijn honderdste officiële wedstrijd voor Juventus. Dankzij de overwinning verkleint Juventus het gat met AC Milan voorlopig tot drie punten, maar de koploper komt zondagavond nog in actie tegen Parma.

Juventus leek met een droomstart aan de ontmoeting met Genoa te beginnen toen Adrien Rabiot al in de tweede minuut de score hoopte te openen. De arbiter zag echter hoe de bal met de handen in het doel werd gewerkt, waarop het doelpunt werd afgekeurd en de Fransman een gele kaart gepresenteerd kreeg. Kort na de afgekeurde goal kregen de bezoekers een mogelijkheid via Weston McKennie, maar hij zag zijn kopbal gekeerd worden. Juventus bleef vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, al lag het tempo te laag om door de vijandige defensie te snijden.

In de tweede helft was het duidelijk dat Juventus een tandje bijschakelde om een doorbraak te forceren. Het was Ronaldo die vlak na rust het offensief voortzette en hoewel hij na een mooie sleepbeweging een grote schietkans kreeg, verzuimde hij de bal tussen de palen te krijgen. Tien minuten na rust kreeg Juventus de langverwachte voorsprong in handen. McKennie verlengde een hoge pass met het hoofd en kreeg de bal bij Paulo Dybala, die venijnig het strafschopgebied binnensnelde en in de korte hoek afdrukte: 0-1.

Kort na de openingstreffer dacht Juventus via Federico Chiesa de marge te verdubbelen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim zestig minuten spelen kwam Genoa voor het eerst in het vijandige strafschopgebied en dat leverde meteen de gelijkmaker op. Luca Pellegrini leverde vanaf de linkerkant van het veld een voorzet op maat af bij Stefano Sturaro, die een perfecte aanname in huis had om de bal vervolgens langs Wojciech Szczesny te schuiven: 1-1.

Halverwege de tweede helft zag de ploeg van Andrea Pirlo hoe de arbitrage voor de derde keer een goal afkeurde. Dybala werkte de bal op aangeven van Ronaldo met een halve omhaal tegen de touwen, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Ruim tien minuten voor het eindsignaal kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong. Nadat Genoa-verdediger Nicolo Rovella een overtreding beging binnen het strafschopgebied, was het Ronaldo die vanaf elf meter de buitenkans een treffer benutte: 1-2. In de slotminuten was het opnieuw de Portugees die vanaf de penaltystip succesvol was en de 1-3 maakte; ditmaal was het de doelman die een overtreding beging in de zestien. Ronaldo, vijf dagen geleden al tweemaal trefzeker vanaf de stip tegen Barcelona, vierde zijn jubileumduel zodoende in stijl.