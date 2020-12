Matig Liverpool grijpt naast koppositie; einde aan indrukwekkende reeks

Liverpool heeft zondagavond verzuimd om de koppositie in de Premier League over te nemen van Tottenham Hotspur. De ploeg van trainer Jürgen Klopp bleef tegen Fulham steken op 1-1 en profiteerde daarmee niet van het eerdere puntenverlies van Tottenham tegen Crystal Palace (1-1). Door het gelijkspel kwam er voor Liverpool, dat aantrad met Georginio Wijnaldum in de basis, tevens een einde aan een reeks van zeventien overwinningen op rij tegen promovendi in de Premier League.

Liverpool begon aan het duel in de wetenschap dat koploper Tottenham er eerder op de avond niet in was geslaagd om te winnen bij Crystal Palace. De ploeg van Klopp zag Fulham sterker aan het duel beginnen. Ivan Cavaleiro ging al na vier minuten alleen op Alisson Becker af, maar schoot de bal ongecontroleerd op de vuisten van de Braziliaan. Alisson keerde na vier wedstrijden afwezigheid terug in de basis bij Liverpool en verving daarmee Caoimhin Kelleher, die de afgelopen weken onder andere tegen Ajax een prima indruk achterliet op Klopp.

Fulham, dat zonder de geblesseerden Terence Kongolo en Kenny Tete aantrad tegen de regerend landskampioen, bleef aandringen in het eerste kwartier en profiteerde optimaal van een tam spelend Liverpool. De ploeg van trainer Scott Parker had na een overtreding van Fabinho op Cavaleiro recht op een strafschop, maar kreeg deze ondanks ingrijpen van de VAR niet van scheidsrechter Andre Marriner. Vijf minuten later was het wel raak. Bobby Reid kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld en liet met een diagonale knal Alisson kansloos: 1-0.

Liverpool kwam bijzonder matig voor de dag in Londen en mocht Alisson bedanken dat het slechts 1-0 stond halverwege. De ploeg van Klopp noteerde slechts één goede mogelijkheid in de eerste helft via Mohamed Salah, maar de Egyptenaar schoot uit de draai rakelings naast. In de tweede helft kwam Liverpool beter in de wedstrijd, maar zag het een licht veldoverwicht niet worden omgezet in grote kansen. Pas na een uur spelen had Jordan Henderson de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de middenvelder zag doelman Alphonse Aréola op schitterende wijze redden na een inzet van dichtbij. Een kwartier later was het wel raak, nadat invaller Aboubakar Kamara de bal tegen de arm kreeg uit een vrije trap van Wijnaldum. Salah overtuigde vervolgens niet vanaf de stip, maar schoot wel zijn tiende van het seizoen binnen.

Klopp probeerde in de slotfase de winnende te forceren en bracht onder andere Divock Origi voor Salah, maar tot een overwinning kwam het niet voor de bezoekers. Het betekende alweer het vierde gelijkspel voor Liverpool in een uitduel dit seizoen. Aanstaande woensdag treffen Liverpool en Tottenham Hotspur elkaar in een rechtstreeks duel om de koppositie op Anfield Road. Fulham blijft door het gelijkspel in de onderste regionen van de Premier League met acht punten uit twaalf duels.