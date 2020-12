Alanyaspor zet Besiktas te kijk en gaat weer alleen aan kop in Süper Lig

Alanyaspor gaat de komende dagen alleen aan kop in de Süper Lig. De verrassing van het seizoen in Turkije was zondag met 2-1 te sterk voor Besiktas en profiteerde daarmee optimaal van de verrassende nederlaag van Fenerbahce tegen Yeni Malatyaspor (0-3). Alanyaspor, dat de voorgaande twee competitieduels had verloren, staat nu drie punten los van Fenerbahce en Galatasaray, al heeft de laatste club een wedstrijd minder in de benen.

Na 26 minuten spelen werd er voor een penalty gefloten. Rachid Ghezzal kreeg het leer in het strafschopgebied op zijn arm en de arbiter wees naar de stip. Anastasios Bakasetas faalde niet vanaf elf meter en schoot de bal loeihard in de linkerhoek: 1-0. Elf minuten voor tijd viel de 2-0 van het team van Çagdas Atan: na een actie van Tayfur Bingol aan de linkerkant was het Bakasetas die de bal via een been van een verdediger onder doelman Utku Yuvakuran schoot.

Alanyaspor kwam luttele minuten later met een man minder te staan toen Khouma Babacar zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg voor een arm in het gezicht van zijn opponent. Daar kon Besiktas, dat zonder de geblesseerde Jeremain Lens aantrad, te laat van profiteren. Guven Yalcin werd in het strafschopgebied wel heel opzichtig vastgehouden door Welinton, waarna Vincent Aboubakar oog in oog met José Carlos Marafona vanaf elf meter de eindstand bepaalde.

Alanyaspor speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen laagvlieger Denizlispor. Gatalasaray komt twee dagen eerder in actie bij Fatih Karagumruk, terwijl Fenerbahce op zaterdag bij Gaziantep uitkomt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Alanyaspor 12 8 2 2 15 26 2 Galatasaray 11 7 2 2 12 23 3 Fenerbahçe 12 7 2 3 6 23 4 Besiktas 11 6 1 4 2 19 5 Göztepe 12 4 6 2 6 18 6 Gaziantep BB 11 4 6 1 3 18 7 Kasımpaşa 12 5 3 4 1 18 8 Hatayspor 10 5 3 2 0 18 9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 5 17 10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 1 16 11 Konyaspor 11 4 3 4 4 15 12 Medipol Basaksehir 12 4 3 5 0 15 13 Rizespor 11 4 3 4 -2 15 14 Trabzonspor 12 3 5 4 -3 14 15 Antalyaspor 11 3 4 4 -4 13 16 Gençlerbirligi 11 3 2 6 -8 11 17 Sivasspor 10 2 4 4 -3 10 18 Kayserispor 11 2 4 5 -6 10 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 -10 9 20 Denizlispor 11 1 3 7 -11 6 21 Ankaragücü 10 1 2 7 -8 5