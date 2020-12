PSV haalt opgelucht adem na fraaie doelpunten van Malen en Ihattaren

PSV heeft puntenverlies tegen FC Utrecht zondagmiddag kunnen afwenden. Het elftal van Roger Schmidt stond door doelpunten van Donyell Malen en Mohamed Ihattaren met 2-0 voor, maar speelde een moeizame tweede helft en won uiteindelijk met 2-1. Sinds 1996 won PSV alle 24 thuiswedstrijden die het in de Eredivisie speelde tegen Utrecht. De Eindhovenaren profiteren van het puntenverlies van Vitesse tegen sc Heerenveen (1-1) en nemen de tweede plaats in, op twee punten achterstand van koploper Ajax.

Schmidt selecteerde dezelfde basiself als vorige week tegen sc Heerenveen (2-2), maar opteerde ditmaal voor een 4-2-2-2-variant in plaats van voor 4-3-3. Bij de bezoekers had Eljero Elia voor het eerst in vier wedstrijden een basisplaats in de Eredivisie. PSV kwam niet meteen goed in de wedstrijd en kreeg na een kwartier een tegendoelpunt, maar de treffer van Gyrano Kerk werd afgekeurd wegens buitenspel. In de wat rommelige openingsfase oogde PSV niet scherp genoeg en werd de thuisploeg door Utrecht ver van het doel gehouden.

Hoewel Utrecht weinig weggaf, was het na een halfuur toch raak voor PSV. Denzel Dumfries reageerde feller dan Elia in een duel buiten het strafschopgebied, waardoor de rechtsback de bal bij Mario Götze kon inleveren aan de rechterflank. Malen reageerde op de lage voorzet van de aanvallende middenvelder, trok naar de eerste paal en rondde achter het standbeen af: 1-0. Het was een fraai doelpunt, maar de tweede treffer van PSV was nog opvallender. Ihattaren stond met een afgemeten opening richting Philipp Max aan de basis van een Eindhovense aanval, kreeg de bal via enkele omwegen terug en vond vanbuiten het strafschopgebied de linkerkruising: 2-0.

Het geplaatste, indraaiende schot van Ihattaren resulteerde in zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 21 december 2019 (tegen PEC Zwolle). Sindsdien bleef hij niet alleen droogstaan op het gebied van doelpunten, maar ook qua assists. Zijn treffer bracht dan ook de nodige ontlading teweeg: Ihattaren sprong Schmidt in de armen en zocht contact met de gehele technische staf. Op slag van rust was Kerk dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn lage, diagonale inzet werd met de voet gekeerd door Yvon Mvogo. In de tweede helft, kort nadat Götze van het veld ging en werd vervangen door Jorrit Hendrix, krulde Max een vrije trap over de Utrechtse muur en tegen de bovenkant van de lat.

Halverwege de tweede helft voerde Schmidt weer een wissel door: Ihattaren werd vervangen door de negentienjarige debutant Yorbe Vertessen. Die wissel vond plaats in en moeizame fase voor PSV. Kort ervoor was Utrecht al gevaarlijk geworden via een hard schot van Mahi in de korte hoek, dat werd gepareerd door Mvogo. Uiteindelijk vond Utrecht de aansluiting. Olivier Boscagli en Pablo Rosario worstelden in het strafschopgebied met Moussa Sylla, na een kopbal van Mahi, en na de strubbelingen kreeg Mahi de bal zelf voor de voeten: 2-1. PSV raakte in de verdrukking en Schmidt haalde Max en Malen naar de kant voor Joël Piroe en Nick Viergever. Namens de thuisploeg kwam Vertessen dicht bij een debuutgoal, maar hij stuitte op doelman Maarten Paes in een één-op-één-situatie. In de blessuretijd moest Rosario zich aan de overzijde met volle overgave voor een inzet van Sander van de Streek werpen.