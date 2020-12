Kenneth Perez: ‘Een topvoetballer ziet er niet uit als Mohamed Ihattaren’

Mohamed Ihattaren zette zondag bij PSV - FC Utrecht op bijzonder fraaie wijze de 2-0 op het scorebord. De middenvelder mikte de bal heerlijk in de linkerbovenhoek en vierde het vervolgens met trainer Roger Schmidt en zijn technische staf. Het was voor Ihattaren pas zijn eerste goal sinds 21 december 2019. Het talent kampte dit jaar met vormverlies en overgewicht, maar traint de laatste weken hard om er weer bovenop te komen.

“Mijn oude en zeer gewaardeerde trainer Co Adriaanse zou dit scorebordjournalistiek noemen”, vertelde Kenneth Perez echter in de rust bij FOX Sports. “Nu is het zo van ‘Zie je hoe fit hij is? Hij schiet de bal in de kruising’. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wel een zeer goede goal. Het is leuk om hem te zien lachen, maar je kunt natuurlijk niet alleen maar zeggen dat je ongelooflijk fit bent. Je moet er ook veel voor doen.”

“Dit is een speler die ook qua techniek echt heel ver kan komen, maar als je naar een willekeurige wedstrijd kijkt in een topcompetitie zie je dat een topspeler er niet als Ihattaren uitziet”, wees Perez vanuit de televisiestudio toch weer op het lichaam van de middenvelder van PSV. “Het begin is gemaakt. Het gaat energie kosten. Misschien heeft hij ook wel aanleg om een beetje aan te komen. Dan is het nog moeilijker, maar het is jouw beroep en jouw carrière.”

“Als je naar de absolute top wil, dan is iemand als Cristiano Ronaldo wel iets anders. Niet qua voetbal, maar qua instelling”, stelde Perez. Collega-analist Arnold Bruggink sloot het positief af. “Met zijn achtergrond, mentaal gezien, is dit fantastisch.”