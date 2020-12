Dick Advocaat neemt aanstoot aan bijna iedere opmerking van Jeroen Grueter

Dick Advocaat is tevreden over het optreden van Feyenoord tegen VVV-Venlo. De Rotterdammers boekten een 0-3 overwinning in De Koel dankzij twee doelpunten van Jens Toornstra en tussendoor een treffer van Steven Berghuis. Het spel van Feyenoord was niet altijd even soepel, maar Advocaat kan zich in een interview met Jeroen Grueter van de NOS niet vinden in een aantal kritiekpunten op zijn ploeg.

"Ja, maar ook de manier waarop", reageert de trainer op de vraag of hij tevreden is over de overwinning. Alle doelpunten van Feyenoord vielen in de tweede helft, maar Advocaat is ook te spreken over het eerste bedrijf. "Ik denk dat we het goed gedaan hebben, ook in de eerste helft. Op een gegeven moment weet je dat zij het niet kunnen volhouden. We speelden heel aardig en creëerden al drie à vier mogelijkheden die we niet afmaakten, maar ik voelde wel aan dat VVV het niet kon blijven belopen."

Advocaat krijgt vervolgens van Grueter de vraag of de overwinning ook niet veel verbloemt. "Wat moet het verbloemen?", vraagt de trainer zich af. De journalist annex commentator reageert dat Feyenoord nog steeds moeite heeft met het vinden van de topvorm. "Ik weet niet hoe jullie het bekijken hoor, maar als je een uitwedstrijd wint met 0-3, heb je het gewoon goed gedaan. Dan kan je er wel van alles bijhalen over topniveau, maar het is een prima uitslag. We hebben goed gespeeld. We gaan verder."

Grueter wijst er verder op dat Feyenoord drie keer scoorde uit open spel. Advocaat reageert in eerste instantie door te wijzen op het totaal aantal gemaakte doelpunten en betwist dat Feyenoord moeite heeft om te scoren. "Daar heeft ook iedereen het over, maar we staan gewoon tweede qua gemaakte doelpunten in de Eredivisie. Dus ik weet niet waar jullie het allemaal over hebben", aldus de trainer. Feyenoord scoorde 26 keer in de eerste 12 duels; Ajax gaat aan kop met 47 treffers. PSV staat momenteel met 2-0 voor tegen FC Utrecht en staat op 25 gemaakte treffers.

De laatste keer dat een aanvaller van Feyenoord een velddoelpunt maakte, was op 1 november, toen Naoufal Bannis raak kopte in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3). "Maar daar gaat het toch helemaal niet om?", countert Advocaat. "Het gaat erom hoeveel goals wij maken. Iedereen loopt erover te zeuren, maar na Ajax hebben we de meeste goals gemaakt. Voor mij is het geen issue, als we maar winnen." Als Advocaat wordt gewezen op het slechte spel van de afgelopen weken tegen FC Utrecht (1-1) en Heracles Almelo (0-0), wordt hij niet vrolijker. 'Wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk horen dat ik zeg?"

"Heel goed. Heel positief", reageert Advocaat ietwat cynisch op de vraag hoe hij ertegen aankijkt. Daarna wordt hij alvast gevraagd naar de laatste twee wedstrijden van dit kalenderjaar: tegen Vitesse (zondag 20 december) en sc Heerenveen (woensdag 23 december). "Moeten we het niet alleen maar over deze wedstrijd hebben? Daar hebben we het toch over gehad? Dan ga ik toch niet nu over volgende week praten? Iedere wedstrijd is belangrijk. Leuke wedstrijden." Als de journalist concludeert dat hij en Advocaat het niet met elkaar eens worden, moet de oefenmeester lachen. "Dat kan weleens gebeuren, jongen. We zijn het wel vaker niet eens geweest. Maar meestal wel."

Niet alleen Advocaat, maar ook Toornstra was overwegend goed te spreken over het spel van Feyenoord. “Dit hadden we wel even nodig”, erkent de middenvelder na twee opeenvolgende remises in de Eredivisie én de eliminatie in de Europa League, in gesprek met FOX Sports. De tweemaal trefzekere Toornstra vond Feyenoord ‘dominant, zonder echt grote kansen te creëren’. “Ik denk wel dat die treffer er de hele wedstrijd aan zat te komen”, doelt hij op zijn openingsgoal in de 69ste minuut. “Na die eerste goal valt er toch een last van je schouders en ga je makkelijker voetballen. Ik denk niet dat VVV echt gevaarlijk is geworden vandaag.”