Duarte bezorgt Sparta eerste uitzege op dramatisch Willem II sinds 1992

Willem II is zondagmiddag wederom tegen een nederlaag aangelopen in de Eredivisie, want op eigen veld werd vrij kansloos met 1-3 verloren van Sparta Rotterdam. Bij de bezoekende ploeg had Deroy Duarte met twee doelpunten een groot aandeel in de winstpartij van het elftal van trainer Henk Fraser, de eerste zege van Sparta in Tilburg sinds 1992. Voor het povere Willem II is het alweer de vierde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden. Tussendoor werd alleen met 2-1 gewonnen van VVV-Venlo.

De kwakkelende formatie van coach Adrie Koster kende een dramatisch begin van de ontmoeting in Tilburg. Uit de eerste hoekschop van de wedstrijd kwam de bal in de zesde minuut voor de voeten van Lennart Thy, die vervolgens wel raad wist met het buitenkansje. Doelman Robbin Ruiter was kansloos op de knal van de Duitser in de verre hoek: 0-1. Op slag van rust glipte het duel verder uit de handen van Willem II, met ditmaal Duarte als afmaker. Ruiter had eerder in de eerste helft nog een antwoord op diens inzet, maar de intikker van dichtbij was de boomlange keeper deze keer te machtig: 0-2.

Zes minuten na rust was alle spanning verdwenen. Duarte stond wederom aan het einde van een fraaie aanval van Sparta, met het derde Rotterdamse doelpunt als resultaat. De uitblinkende linksbenige middenvelder tilde zijn seizoenstotaal daarmee naar drie. Thy, verantwoordelijk voor de openingstreffer in Tilburg, staat na zondagmiddag op zeven Eredivisie-treffers. Hij nadert daarmee een Sparta-record uit het seizoen 2009/10. Rydell Poepon en Erik Falkenburg sloten de jaargang destijds af met tien doelpunten.

Een kleine tien minuten voor het einde leek Vangelis Pavlidis de eer te redden met zijn zesde seizoenstreffer. De Griekse spits verschalkte de uitgekomen doelman Maduka Okoye met een geplaatste bal in de hoek. Het feest voor Willem II ging echter niet door, want de meegelopen Kwasi Okyere Wriedt, die de bal nog leek te toucheren, stond volgens de VAR in buitenspelpositie op het moment dat Pavlidis de bal op doel schoot. Arbiter Christiaan Bax annuleerde de treffer derhalve.

Bij Sparta kwamen Tom Beugelsdijk en Danzell Gravenberch kort daarna binnen de lijnen als vervangers van Duarte en Bart Vriends. Ver in blessuretijd kwam er alsnog een eretreffer voor Willem II. Wriedt, die deze keer niet buitenspel stond, tikte binnen op aangeven van Pavlidis. Dankzij de vierde zege in vijf duels bezetten de Rotterdammers de fraaie negende plaats in de Eredivisie, met vijftien punten uit de eerste twaalf wedstrijden. Willem II is inmiddels afgezakt naar plek zestien, wat aan het einde van het seizoen play-offs om degradatie inhoudt.