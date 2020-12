Feyenoord boekt plichtmatige zege; zorgen over uitgevallen Berghuis

Feyenoord heeft eindelijk weer kunnen winnen in de Eredivisie. Na de remises tegen FC Utrecht (1-1) en Heracles Almelo (0-0) was het team van Dick Advocaat zondag te sterk voor VVV-Venlo. De eindstand van 0-3 in De Koel was hoe dan ook nogal geflatteerd. Het uitvallen van Steven Berghuis in de slotminuten met nog onbekend blessureleed was een domper op de zege. Feyenoord komt door de overwinning op 26 punten en evenaart daarmee het puntenaantal van Vitesse, dat eerder vandaag remiseerde tegen sc Heerenveen (1-1).

In het eerste kwartier was Feyenoord duidelijk de betere ploeg. Het team van Advocaat drong VVV terug, vooral via een gedreven Berghuis aan de rechterkant, maar tot veel grote kansen leidde dat niet. Berghuis krulde de bal in de veertiende minuut richting de verre hoek na een fraaie actie. Het schot van de aanvaller ging echter net naast. Het team van Advocaat had daarna de nodige moeite met VVV, dat zich vol overgave in de duels stortte.

Na 29 minuten was Feyenoord het dichtst bij een doelpunt toen een schot van afstand van Orkun Kökcü de lat boven Delano van Crooij teisterde, waarna Nicolai Jörgensen te laat kwam om de rebound binnen te tikken. De afstandspogingen van Feyenoord leverden beduidend meer gevaar op dan het positiespel. Een schot van Berghuis was een prooi voor Van Crooij en Bryan Linssen schoot naast uit de draai.

VVV kreeg enkele minuten na rust weer een tegenvaller te maken. Nadat Arjan Swinkels in de eerste helft geblesseerd was uitgevallen, haakte Georgios Giakoumakis ook af na een duel met Uros Spajic. De topscorer van de Eredivisie werd afgelost door Joshua John. Luttele minuten later maakte Luis Sinisterra na tien maanden blessureleed zijn rentree in de Eredivisie, als vervanger van de tegenvallende Bryan Linssen.

Feyenoord trok het duel in Noord-Limburg in de laatste twintig minuten naar zich toe. Een fraai schot van Toornstra vanaf een meter of twintig verdween in de linkerhoek en bracht de wedstrijd uit evenwicht: 0-1. De Rotterdamse doelpunten volgden elkaar vervolgens snel op. Berghuis trok enkele minuten later vanaf rechts naar binnen en plaatste de bal op karakteristieke wijze in de linkerhoek: 0-2.

Toornstra kon niet veel later ongehinderd zijn tweede van de middag maken. De eerste inzet werd nog door Van Crooij gekeerd, maar in de rebound was hij alsnog trefzeker. Een kwartier voor tijd keerde ook Leroy Fer na een periode van blessureleed terug binnen de lijnen, als vervanger van Joao Teixeira. Domper was echter het uitvallen van Berghuis in de slotminuten.