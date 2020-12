Voormalig wereldkampioen kondigt snel vertrek bij Juventus aan

Sami Khedira heeft aangekondigd aan zijn laatste weken bezig te zijn in het shirt van Juventus. Beide partijen onderhandelen naar verluidt over een voortijdig einde van de samenwerking, die sowieso al in de zomer van 2021 afliep. De verdedigende middenvelder kreeg dit seizoen nog geen speelminuten van Andrea Pirlo en bovendien werd hij niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League.

Khedira verklaart tegenover BILD dat hij niet gelukkig is in Turijn en dat er iets moet veranderen. “Ik sta open voor een nieuwe uitdaging. Ik heb een slechte tijd achter de rug en ik wil weer voetballen”, vertelt de middenvelder, die in april zijn 34e verjaardag zal vieren. “Week in week uit strijden voor de drie punten, dat is waar ik naar uitkijk.” Khedira is naar eigen zeggen nog lang niet klaar met voetbal en vooral op zoek naar verandering. “Ik heb nog steeds veel kracht en energie. Ik wacht niet op de zomer van 2021, ik kan al weg in december of januari. Een verandering is realistisch en mijn belangrijkste doel.”

Italiaanse media stellen dat Everton geïnteresseerd is in de diensten van Khedira. De middenvelder onderhoudt een goede relatie met Carlo Ancelotti, die hij nog kent uit hun gezamenlijke periode bij Real Madrid. “Ik spreek Carlo regelmatig. Hij kent mijn situatie”, erkent de wereldkampioen uit 2014. Toch staart hij zich niet blind op een eventuele overgang naar Everton. “Het zou een heel andere club kunnen worden.”

“Zelfs buiten Engeland. Het zou heel leuk zijn om me aan te sluiten bij een team met veel jonge spelers, die ik als mentor in het veld zou kunnen helpen en waarmee ik mijn ervaringen zou kunnen delen.” Khedira kwam afgelopen seizoen tot achttien wedstrijden voor Juventus in alle competities.