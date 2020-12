Le Parisien: Neymar en Mbappé keuren komst van Depay goed

Het is zeker mogelijk dat Memphis Depay Olympique Lyon na dit seizoen transfervrij inruilt voor Paris Saint-Germain, zo verzekert Le Parisien zondag. Sterspelers Neymar en Kylian Mbappé onderhouden een vriendschappelijke band met de Oranje-international en de aanvallers zouden hem volgend jaar graag naar Parijs zien komen. Daarnaast zou Depay reeds informatie hebben ingewonnen bij Gregory van der Wiel, die tussen 2012 en 2016 het shirt droeg van PSG.

Volgens bovengenoemde Franse krant is Depay een groot liefhebber van de stad Parijs, wat de link met PSG kan verklaren. De 26-jarige aanvaller heeft overigens nog geen aanbieding ontvangen vanuit het Parc des Princes. Depay lijkt op tijd hersteld te zijn van een spierblessure en de verwachting is dan ook dat hij zondagavond een basisplaats heeft in het uitduel met PSG. Nummer vier Lyon volgt de lijstaanvoerder uit de hoofdstad van Frankrijk op twee punten (28 om 26). Beide clubs hebben tot dusver dertien competitieduels afgewerkt.

Het lijkt uitgesloten dat Depay alsnog zijn handtekening zet onder een nieuw contract in Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas wil de aanvaller onder geen beding in de winterstop al laten gaan, zo liet hij begin november optekenen in de Franse media. De Lyon-preses lijkt zich er bij te hebben neergelegd dat Depay na dit seizoen gratis de deur uitloopt bij les Gones. De spits, sinds 2017 actief voor de Franse club, is reeds meermaals gelinkt aan het Barcelona van trainer Ronald Koeman.

Het is echter nog maar de vraag of Depay kiest voor een hernieuwde samenwerking met Koeman, die de aanvaller ook al meemaakte als bondscoach van het Nederlands elftal. Barcelona wilde Depay afgelopen zomer al overnemen, maar een deal kwam destijds niet van de grond. Vanwege de tegenvallende situatie in financieel opzicht is een deal tussen beide partijen twijfelachtig geworden. PSG zou nu willen profiteren van de afwachtende houding van de Catalanen, zo meldt Le Parisien.