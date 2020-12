Promes wilde aangifte indirect voorkomen en werd onderzocht na tip

Een tip heeft de Amsterdamse politie op het spoor gebracht van het steekincident waarbij Quincy Promes in juli bij betrokken zou zijn geweest, zo bericht De Telegraaf op basis van twee bronnen rond het onderzoek en Yehudi Moszkowicz (de advocaat van het slachtoffer). De tip kwam binnen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI), waarna de politie het slachtoffer zou hebben benaderd. Een maand geleden heeft het slachtoffer - volgens Het Parool een neef van Promes - aangifte gedaan, terwijl er aanvankelijk nog gekozen werd voor een zogenaamde cilvielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Promes ontkent overigens betrokken te zijn geweest bij het steekincident.

Promes zou in juli betrokken zijn geweest bij een steekincident tijdens een familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Daarbij liep een familielid zwaar knieletsel op, Het Parool schrijft dat een van zijn pezen werd doorklieft nadat derden tussenbeide waren gesprongen. De krant schrijft dat het verhaal gaat dat Promes zijn neef had beschuldigd van het stelen van geld van een ander familielid. "Hij had geen idee wat de aanleiding was", reageert Moszkowicz tegenover Het Parool.

Er werd aanvankelijk geen aangifte gedaan. "Omwille van de persoon om wie het ging en de wijze waarop dit zijn carrière kon beïnvloeden is gekozen voor een cilvielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Daar was contact over met zijn advocaat", stelt Moszkowicz. Door een tip bij het TCI kwam er bij de politie informatie binnen over het steekincident, waarna is besloten om het slachtoffer uit te nodigen om een verklaring af te leggen. Hij heeft daarna aangifte gedaan. De politie kan hier op basis van ‘onderzoeksredenen’ niks over zeggen tegenover De Telegraaf.

De Telegraaf schrijft op basis van bronnen dat Promes indirect zou hebben geprobeerd om het slachtoffer ertoe te bewegen om geen aangifte te doen. “Mijn cliënt betwist dit niet, maar wil het nu ook niet bevestigen”, laat Moszkowicz weten aan de krant. Het Parool stelt dat in Amsterdam Zuidoost 'het verhaal gaat dat Quincy Promes de civiele procedure als een soort afpersingspoging zou hebben beschouwd'. “Mijn cliënt heeft de koninklijke weg bewandeld. Het is gewoon via een aansprakelijkheidsstellingsbrief gegaan", zegt Moszkowicz tegenover Het Parool.

De politie heeft aan RTL Boulevard laten weten dat Promes in ieder geval nog tot maandag blijft vastzitten. De officier van justitie beslist maandag of dinsdag of de aanvaller van Ajax zal worden voorgeleid. De advocaat van Promes laat in een schriftelijke reactie weten dat de aanvaller iedere betrokkenheid bij het steekincident ontkent. "Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek." Indien Promes daadwerkelijk schuldig wordt bevonden aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, hangt hem een maximale gevangenisstraf van vier jaar boven het hoofd.