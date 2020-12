Nicolò Barella doet oude liefde pijn bij ontsnapping van Internazionale

Internazionale is erin geslaagd om de uitwedstrijd tegen Cagliari winnend af te sluiten, al kostte dat de nodige moeite. I Nerazzurri keken een kwartier voor tijd nog tegen een 1-0 achterstand aan op Sardinië, maar wonnen uiteindelijk met 1-3. Nicoló Barella, die door Cagliari werd opgeleid en in de zomer van 2019 vertrok naar Inter, stond met een doelpunt en een assist aan de basis van de ontsnapping van de ploeg van trainer Antonio Conte.

Inter kreeg afgelopen week een flinke dreun te verwerken, toen i Nerazzurri na een 0-0 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk als laatste eindigden in Groep B van de Champions League en daardoor Europees uitgeschakeld werd. Trainer Antonio Conte gaf Christian Eriksen voor het eerst sinds 31 oktober (destijds tegen Parma) weer eens een basisplaats. In de acht wedstrijden voor het bezoek aan Cagliari kwam Eriksen tot slechts vijftien speelminuten.

Inter draait het volledig om in de slotfase ?? Nu is Barella de aangever op het doelpunt van D'Ambrosio ????#ZiggoSport #SerieA #CagliariInter pic.twitter.com/8557qL6aFO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 13, 2020

De eerste mogelijkheden op Sardinië waren voor Inter, via Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en Nicolò Barella. Desondanks kwam Cagliari op slag van rust op voorsprong. Ricardo Sottil kreeg de bal na een geblokt schot voor de tweede keer voor de voeten en plukte het leer in een keer uit de lucht, waarna deze in de verre hoek achter doelman Samir Handanovic terechtkwam. Waar Inter voor rust een behoorlijk aantal kansen wist te creëren, was de tweede helft een stuk moeizamer voor de bezoekers uit Milaan. Eriksen werd daarin na een klein kwartier al naar de kant gehaald.

De enige kans voor de bezoekers na rust kwam via Ashley Young, voordat Barella met nog een kwartier te gaan voor de gelijkmaker zorgde. De middenvelder kreeg een afgevallen hoekschop voor de voeten en volleerde de bal daarna uitermate overtuigend tegen de touwen. Mede dankzij Barella trok Inter de wedstrijd ook nog naar zich toe. Een voorzet van de middenvelder werd zes minuten voor het einde door Danilo D’Ambrosio bij de tweede paal gepromoveerd tot doelpunt. In blessuretijd bepaalde Lukaku de eindstand na een counter op 1-3. Door de zege nadert Inter stadgenoot en koploper AC Milan tot op twee punten, al hebben i Rossoneri nog een wedstrijd tegoed.