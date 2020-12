Borussia Dortmund ontslaat Lucien Favre na vernedering

Lucien Favre is niet langer de hoofdcoach van Borussia Dortmund, zo meldt de club zondagmiddag. De Zwitserse oefenmeester is een dag na de smadelijke 1-5 nederlaag tegen VfB Stuttgart ontslagen door het bestuur van BVB. Favre stond sinds medio 2018 aan het roer in Dortmund.

Kort na de pijnlijke verliesbeurt tegen Stuttgart werd door verschillende Duitse media al een voorschot genomen op het ontslag van Favre, wiens contract na dit seizoen afliep in het Signal Iduna Park. Borussia Dortmund plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finale van de Champions League, maar juist de wisselvallige prestaties in de Bundesliga lijken Favre de kop te hebben gekost. Er werden in de eerste elf competitieduels van dit seizoen al veertien punten gemorst. Men verloor eind november op eigen veld ook al van 1. FC Köln (1-2), waardoor de positie van Favre verder onder druk kwam te staan.

In de Duitse media werd al gemeld dat de selectie van Borussia Dortmund later deze zondag zou worden ingelicht over het besluit om Favre de laan uit te sturen. "Dit is een ramp", zei de Zwitserse oefenmeester zaterdag na de uitglijder tegen Stuttgart op eigen veld. "We waren er vandaag gewoon niet bij met ons hoofd. We hebben als elftal teveel grote fouten gemaakt." Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke gaf zaterdag al een duidelijk signaal af. "We gaan dit zeker analyseren. Als je thuis met 5-1 verliest, dan is het een zwarte dag. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor de laatste keer met zulke cijfers hebben verloren."

Assistent-trainer Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen de honneurs bij Borussia Dortmund waar. Hij zal geassisteerd worden door Sebastian Geppert en Otto Addo. Favre eindigde met de club tweemaal als tweede achter kampioen Bayern München. In het seizoen 2019/20 wist hij met de Champions League-winnaar van 1997 de Duitse Supercup te veroveren, dankzij een 2-0 zege op Bayern.