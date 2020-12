Vitesse verliest na wedstrijd tegen Heerenveen het spoor van Ajax

Vitesse is er niet in geslaagd om in het spoor van Ajax te blijven. De ploeg van trainer Thomas Letsch wist in eigen stadion niet te winnen van sc Heerenveen, want het treffen eindigde door doelpunten van Oussama Darfalou en Sherell Floranus in een 1-1 gelijkspel. De achterstand op koploper Ajax loopt na deze speelronde op naar vier punten, terwijl PSV en Feyenoord later op de zondag kunnen passeren bij een goed resultaat tegen FC Utrecht en VVV-Venlo.

Vitesse ging een week geleden verrassend onderuit op bezoek bij PEC Zwolle en verzuimde daarmee om de koppositie over te nemen van Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond wél van de ploeg van trainer John Stegeman, waardoor Vitesse moest afrekenen met sc Heerenveen om in het spoor van Ajax te blijven. De Friezen presteren dit seizoen echter ook uitstekend en bezetten voorafgaand aan het bezoek aan Arnhem de zevende plek in de Eredivisie. In de eerste helft had Vitesse echter het beste van het spel in eigen stadion.

Darfalou, Million Manhoef en Oussama Tannane kregen mogelijkheden, voordat Vitesse met 39 minuten op de klok de score wist te openen. Tannane stond met een fraaie actie andermaal aan de basis van een doelpunt van Vitesse. Danilho Doekhi schoot op aangeven van de aanvallende middenvelder in eerste instantie nog tegen Loïs Openda op, waarna de bal voor de voeten van Darfalou viel. De Algerijnse spits schoot al vallend de val in de rechterbovenhoek, buiten het bereik van doelman Erwin Mulder. Nadat Openda in blessuretijd nog een kans onbenut had gelaten, sloot Vitesse de eerste helft met een goed gevoel af.

Na rust was het spelbeeld echter behoorlijk anders en al snel kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Vitesse-doelman Remko Pasveer redde aanvankelijk nog tot twee keer toe, na schoten van Benjamin Nygren en Florandus. In derde instantie was de sluitpost echter kansloos, waardoor Floranus de gelijkmaker aantekende. Nadat Heerenveen in de eerste fase na rust het overwicht had, ontspon zich in het laatste kwartier een interessante wedstrijd met kansen over en weer. Ondanks mogelijkheden voor Joey Veerman en Tannane kreeg het duel in Arnhem echter geen winnaar meer.