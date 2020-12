Eén slachtoffer in opstelling van Feyenoord na Europese uitschakeling

Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft één speler geslachtofferd na de Europese elimatie van afgelopen week. Mark Diemers is na het met 1-0 verloren uitduel met Wolfsberger AC zijn basisplaats kwijtgeraakt, waardoor João Teixeira zondagmiddag tegen VVV-Venlo aan de aftrap staat. Verder heeft Advocaat geen wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling.

Diemers miste voorlopig één Eredivisie-wedstrijd, toen hij tegen ADO Den Haag niet van de partij was vanwege een knieblessure. De van Fortuna Sittard overgekomen middenvelder speelde voorlopig zestien officiële wedstrijden voor Feyenoord en begint nu voor het eerst op de reservebank. Het betekent dat Teixeira voor de zesde keer dit seizoen aan de aftrap staat. De Portugees vormt in Venlo een middenveld met Jens Toornstra en Orkun Kökcü.

De opstelling van Feyenoord kent verder geen grote verrassingen. In de afwezigheid van Justin Bijlow verdedigt Nick Marsman andermaal het doel, terwijl de defensie bestaat uit Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Door de basisplaats van Geertruida begint Bart Nieuwkoop op de reservebank, zoals dat afgelopen donderdag in Oostenrijk ook het geval was. Steven Berghuis diende vorige week nog een verzoek in om tegen Heracles Almelo (0-0) op de reservebank te beginnen, maar staat nu weer ‘gewoon’ in de basiself.

Nicolai Jörgensen behoudt voorlopig zijn plek in de punt van de aanval, terwijl Bryan Linssen op de linkerflank zal starten. Feyenoord moet in Venlo een matige reeks zien te doorbreken, want de laatste vijf wedstrijden tegen CSKA Moskou (0-0), FC Utrecht (1-1), Dinamo Zagreb (0-2), Heracles Almelo (0-0) en Wolfsberger AC (1-0) werden niet gewonnen.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Teixeira; Berghuis, Jörgensen en Linssen.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels, Kum, Schäfer; Linthorst, Van Crooij, Hupperts; Hunte, Giakoumakis en Arias.