Ploeggenoot kraakt El Ghazi-haters: ‘Hopelijk vandaag nog excuses’

Tyrone Mings heeft zondagochtend via Twitter hard uitgehaald naar de criticasters van ploeggenoot Anwar El Ghazi. De centrumverdediger van Aston Villa vindt het het een zeer kwalijke zaak dat de vleugelaanvaller een gedeelte van zijn social media-kanalen heeft verwijderd vanwege de aanhoudende beledigingen aan zijn adres. Mings roept de mensen op die heel kritisch zijn geweest op El Ghazi om hun excuses aan te bieden.

"Goedemorgen Villains", zo opent Mings zondagochtend op Twitter. "Ik hoop echt dat de mensen die El Ghazi hebben uitgescholden en achtervolgd, met als gevolg dat hij is gestopt met social media, vandaag nog via DM (direct message, red.) met excuses komen. Bij een teamsport gaat het om de gehele selectie en we hebben bij Aston Villa echt iedereen nodig. Ik hoop dat jullie excuses net zo luid klinken als het gebrek aan respect dat is getoond." El Ghazi is niet langer actief op Twitter en Facebook, maar heeft nog wél een account op Instagram. De laatste post daarop dateert echter van eind augustus.

Good morning villains. I really hope all you who were berating and hounding El Ghazi enough to make him suspend his social media, are in his DM’s today, apologising. A team game utilises a WHOLE squad and we need everyone... may your apology be as loud as the disrespect. — Tyrone Mings (@OfficialTM_3) December 13, 2020

De oproep van Mings kan zondag op veel waardering rekenen. Onder meer collega-verdediger Ezri Konsa en doelman Emiliano Martínez hebben het bericht geretweet, terwijl ook het officiële account van Aston Villa vol lof is over de actie van de mandekker. Het bericht van de verdediger wordt gequote met het woord 'dit'. Overigens hadden El Ghazi en Mings ruim een jaar geleden nog bijna slaande ruzie. In het uitduel met West Ham United in september 2019 duwde de aanvaller zijn gezicht tegen die van Mings aan, nadat laatstgenoemde had geroepen dat El Ghazi meer moest meeverdedigen. Tijdens de rust echter werd het voorval alweer bijgelegd in de kleedkamer.

El Ghazi, die onder manager Dean Smith niet altijd op een basisplaats kan rekenen, was de laatste tijd geregeld het mikpunt van spot van de Aston Villa-aanhang. De voormalig buitenspeler van Ajax nam zaterdag als invaller sportieve wraak. El Ghazi tekende in de 94ste minuut vanaf de strafschopstip voor de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-1).