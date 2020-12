Rankovic snapt verbazing De Boer over ontslag bij ADO: ‘Toon beetje respect’

Voor Aleksandar Rankovic viel het doek bij ADO Den Haag na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente op 7 november. Ruim een maand later kijkt de ontslagen coach terug op zijn tussentijdse ontslag in het Cars Jeans Stadion. Wat opvalt is dat Rankovic niet door de directie van ADO werd geïnformeerd over de beslissing om de samenwerking al na vier maanden stop te zetten.

"Na de persconferentie werd ik gelijk gebeld door mijn agent en hij vertelde mij dat ik was ontslagen", blikt Rankovic zondagochtend terug in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. De oefenmeester kreeg de vervelende mededeling niet in een persoonlijk gesprek te horen. "Nee, maar dat moet je hen verder vragen. Het maakt niet uit als je iemand wil ontslagen, maar het is wel fatsoenlijk om dan om de tafel te gaan zitten." Ronald de Boer is verrast en vraagt of Rankovic daarna nog contact heeft gehad met ADO. "Nee, ik heb ze helemaal niet gesproken."

De Boer snapt weinig van de gang van zaken van de ADO-leiding. "Je stelt dus iemand aan maar je hebt niet het lef om dan, ik bedoel, je hebt het lef om iemand te ontslaan en dat is prima. Dat kan, we weten hoe het werkt. Maar dat kan dan toch gewoon in je gezicht gezegd worden?", vraagt de analist zich hardop af. "Dat lijkt me niet zo moeilijk, je kan in ieder geval bellen." Rankovic vervolgt gelijk zijn terugblik. "Van de algemeen directeur (Mohammed Hamdi, red.) en Martin Jol heb ik eigenlijk niets gehoord. Maar het is wel grappig. Ik zag jullie uitzending van een paar weken geleden met Kevin Hofland, die ontslagen was bij Fortuna Sittard. Die was een dag daarna gebeld, hij kwam naar het kantoor van de eigenaar (Isitan Gün, red.). En zo gaat het."

"Het is precies wat je (De Boer, red.) zei: Als je iemand wil ontslaan, kan dat wel. Maar toon tenminste een klein beetje respect. Ik kom misschien uit een andere cultuur en omgeving, maar ik ben wél gewend om mensen in de ogen te kijken. Dat heb ik daar niet meegemaakt", aldus Rankovic. ADO stelde kort na zijn ontslag Ruud Brood aan als opvolger. Laatstgenoemde wacht overigens nog steeds op zijn eerste overwinning als trainer van de laagvlieger in de Eredivisie.