Ajax komt met eerste korte reactie op arrestatie van Quincy Promes

Ajax heeft tegenover De Telegraaf een korte reactie gegeven over de arrestatie van Quincy Promes. De krant meldde zondagochtend dat de 28-jarige aanvaller opgepakt is naar aanleiding van een steekincident in juli tijdens een familiefeest in Abcoude. De Amsterdammers zijn voorlopig nog bezig met ‘informatie verzamelen’, maar een woordvoerder laat weten dat Promes ‘niet op de training is verschenen'.

“Quincy is niet op de training verschenen”, is volgens De Telegraaf het enige dat een woordvoerder op dit moment kwijt wil. Promes is zondagochtend gearresteerd naar aanleiding van een steekincident in juli, dat plaatsvond tijdens een familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Om onduidelijke reden kreeg hij ruzie met een familielid, dat zwaar knieletsel opliep. Volgens ooggetuigen kwamen omstanders er gelijk tussen om erger te voorkomen. Het slachtoffer deed een maand geleden aangifte en nu is Promes dus gearresteerd.

Jelmer Geerds, woordvoerder van de politie in Amsterdam, bevestigt dat een 28-jarige man is gearresteerd, al wil hij niet ingaan op de naam en de achtergrond van de verdachte. Promes is kort na de arrestatie in verzekering gesteld en hij verblijft momenteel in de cel. De regels bij verzekering schrijven voor dat hij minimaal drie dagen in de cel moet blijven. Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en de middenvelder annex aanvaller van Ajax riskeert een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.