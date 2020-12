Kraay wijst op auto om onderscheidenheid van Huntelaar te onderschrijven

Klaas-Jan Huntelaar kondigde zaterdagavond na afloop van het duel tussen Ajax en PEC Zwolle (4-0) zijn afscheid als profvoetballer aan. In het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports klinken lovende geluiden over de 37-jarige spits. Hans Kraay junior noemt Huntelaar ook buiten de lijnen ‘onderscheidend’, omdat hij in een hele andere auto rijdt dan de andere spelers van Ajax.

“Hij onderscheidt zich ook op een ander vlak. Ze hebben allemaal mooie auto’s bij Ajax van een bepaald sponsormerk”, geeft Kraay te kennen. Automerk Mercedes voorziet de spelers van Ajax van hun auto’s. Het is niet direct duidelijk welke auto Huntelaar nu rijdt. In het verleden had hij een Porsche Carrera GT. “Ze komen allemaal met mooie auto’s aan en dan stappen ze uit met mooie kleding en horloges. Klaas-Jan komt dan aan in een soort legerjeep, die linea recta uit Afghanistan komt. Er zitten nog kogelgaten in die auto.”

“Hij komt in die jeep aan gehobbeld. Dan vind ik zoiets van: doe maar lekker normaal. Hij moet ook nog terug naar de Achterhoek. Met zo’n dure, opgepoetste auto kom je de Achterhoek niet in”, gaat Kraay verder. “Ik weet niet welke Mercedes hij rijdt, maar als je het over de G-klasse hebt... Dat is een van de allerduurste, hoor”, haakt Ronald de Boer lachend in. De oud-international laat zich vervolgens lovend uit over de loopbaan van Huntelaar.

Huntelaar stopt na dit seizoen bij Ajax: 'Maar als het aan hen ligt, stop ik nooit'

“Links, rechts, koppen, timing, eerste paal, tweede paal, de bal vasthouden: hij is een hele complete spits. Het enige dat hij net miste voor de absolute top, was de snelheid. Het is voor de counter een geweldig wapen als je dat ook nog heb. Alles in de zestien is bij hem op doel, dat had Ruud van Nistelrooij ook. Die zijn zó accuraat, met zoveel snelheid en precisie”, geeft De Boer te kennen. De eveneens aanwezige Dries Boussatta spreekt van een ‘geweldige spits’. “Het was een killer. Voornamelijk het positie kiezen, wat John Bosman ook had.”

Bosman speelde voor Ajax, Anderlecht, PSV, FC Twente, AZ en het Nederlands elftal. “Als buitenspeler hoefde je bijna niet te praten. Je kijkt elkaar aan, dan gaat hij naar de eerste paal en dan moet je de bal er ook gewoon in gooien. De spits maakt dan de bal af. Vaak was het niet eens een goede voorzet. Maar doordat ze op het juiste moment wegliepen, maakten ze van een halve kans een goal”, zegt Boussatta, die met Bosman samenspeelde bij AZ.

“Dat onderscheidde dit soort spitsen. Ik heb ook in de spits gespeeld, maar ik dacht teveel. Dat de bal er niet zou komen. Zij lopen op iedere bal. Eén procent kans is voor hen een kans. Daarom scoren ze ook zoveel. Iemand schiet ‘m tegen zijn medespeler aan of de keeper laat de bal los en zij zijn er, dat heeft Klaas-Jan ook. Een bal intikken is ook een kwaliteit”, beaamt De Boer. Hij is niet verbaasd dat Huntelaar van plan is te stoppen. “Ik heb daardoor even zijn staat van dienst de revue laten passeren. Echte spitsen zoals Klaas-Jan zie je maar weinig. We hebben het over Lewandowski, wie hebben we nog meer? De echte spitsen heb je verder niet meer.”

“Ik dacht: wie kan nu voelen wat hij heeft gevoeld? Die goal tegen PEC Zwolle is echt een Klaas-Jan Huntelaar-goal”, knikt Kraay, aan wie Huntelaar zaterdagavond bekendmaakte dat hij van plan is te stoppen als profvoetballer. De spits, die verder voor De Graafschap, PSV, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 speelde, tekende tegen PEC Zwolle voor derde doelpunt van dit seizoen. “Dat is eventjes de bal aaien, de nek een beetje keren. Hij is een hele goede eerste paal-kopper. Ik denk dat Wim Kieft kan voelen wat hij voelt, dat was ook een hele goede eerste paal-kopper. Luuk de Jong is een duel-kopper, je hebt ook tweede paal-koppers, maar dit is een specialisme.”