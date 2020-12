Verbijstering om moment bij Ajax - Atalanta: ‘Ben jij wel goed bij je hoofd?’

Andries Jonker keek afgelopen woensdag met grote verbazing naar het Champions League-duel tussen Ajax en Atalanta (0-1), en dan met name naar André Onana. De trainer van Telstar richt zich op een voorval na een uur spelen, toen het nog 0-0 stond in de Johan Cruijff ArenA en Ajax nog steeds uitzicht had op de overwinning én overwintering in de Champions League. Dankzij een treffer van Luis Muriel vijf minuten voor tijd viel de Champions League-droom van Ajax in duigen.

"Minuut 59: Onana krijgt dan een terugspeelbal", opent Jonker zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. "Die dribbelt op zijn gemak richting de middencirkel. Dan dribbelt hij zijn twee centrale verdedigers (Perr Schuurs en Lisandro Martínez, red.) voorbij. Hij houdt een seconde of acht de bal vast, terwijl je moet winnen. Edwin van der Sar kon net zo goed voetballen, maar die had het niet in zijn hoofd gehaald. Als coach, als mijn spelers dat doen, ga ik die keeper echt vragen: 'Ben jij wel goed bij je hoofd? Wat is de zin daarvan? Wat doe je? Wat wil je daarmee bereiken?'"

"En als medespeler hadden er ook een paar kunnen zeggen: 'Dat je dat doet bij een 4-0 voorsprong tegen FC Emmen, dat kan. Maar wat ben je nou in godsnaam aan het doen?'", gaat de verbaasde Jonker verder over Onana. Presentator Kees Jansma neemt de Ajax-doelman vervolgens enigszins in bescherming. "Het is nog een halfuur spelen en dat hij denkt: We hebben één goal nodig, dus rustig aan." Jonker lijkt het niet eens te zijn met de lezing van Jansma. "Het is een absolute topwedstrijd en ik heb er veel mee mogen maken. En het gaat erom, het gaat erom dat wij winnen. Niet wat jij laat zien. Het is totaal niet functioneel om die bal acht seconden vast te houden."

"Het is nog maar een halfuur, dus het is ook niet functioneel om je eigen centrale verdedigers voorbij te dribbelen. Dan denk ik bij mezelf: Snappen jullie nou wat je in handen hebt? Want op het moment dat ze geen Champions League spelen, kost dat de club veel geld. Dan komt er een hoop geouwehoer in de spelersgroep, want ze roepen gelijk: 'Ik wil weg, want ik wil Champions League spelen'", zo besluit Jonker. Ajax gaat als nummer drie in de poule verder in de Europa League, met de loting voor de tweede ronde die voor maandagmiddag gepland staat.