Zinédine Zidane komt woorden tekort: ‘Die twee waren de puta madre’

Real Madrid heeft een uitstekende week achter de rug. Het team van trainer Zinédine Zidane won vorige week zaterdag de lastige uitwedstrijd in en tegen Sevilla (0-1), plaatste zich na een 2-0 overwinning op Borussia Mönchengladbach voor de achtste finales van de Champions League en zaterdag werd stadsgenoot Atlético Madrid met 2-0 aan de kant gezet. De koploper van LaLiga was tot zaterdag nog ongeslagen in competitieverband en zodoende zorgt de zege van Real Madrid voor meer spanning in de top van LaLiga.

“Het beste gevoel na deze wedstrijd? Dat we drie punten hebben gepakt”, zei Zidane. “Dat is ontzettend belangrijk in de strijd om de landstitel. Maar ik ben over heel de wedstrijd erg tevreden. We hebben wederom een zeer complete wedstrijd gespeeld, tegen een team waarvan we weten dat ze heel goed zijn, dat 26 duels op rij ongeslagen was. We hebben goed druk gezet. De spelers van Atlético voelden zich niet op hun gemak. Ook in de tweede helft gingen we daar goed mee door. Atlético is een team dat aan één kans genoeg heeft om terug in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk hebben ze alleen een kans via Saul Ñiguez gehad.”

Zidane koos ervoor om Toni Kroos en Luka Modric op een ietwat andere positie op het middenveld in te zetten. “We moesten oplossingen vinden om de bal te laten circuleren. We vonden uitstekend de ruimtes, ondanks dat Atlético dat wilde voorkomen. Maar als je in een hoog tempo speelt en de bal diagonaal laat rondgaan, dan vind je die ruimtes. De 1-0 kwam uit een corner, maar daarna hadden we kansen om meer doelpunten te maken. Kroos en Modric waren de puta madre. Die twee waren fucking geweldig.”

“Maar niet alleen Kroos en Modric. Ook Karim Benzema, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal, once aanvoerder… Iedereen. En bovendien komen er spelers terug. We hebben vandaag niks gewonnen, maar we kunnen blij en tevreden zijn met datgene wat we hier hebben laten zien. Mijn beste week als trainer van Real Madrid? Het was een goede week, maar ik ben vooral blij voor mijn spelers. Dat zijn degenen die op het veld staan en alles geven. Ze geloven altijd in wat ze doen. Nu moeten we deze lijn doortrekken en goed uitrusten. Dinsdag staat er weer een wedstrijd op het programma”, verwees Zidane naar het thuisduel met Athletic Club.