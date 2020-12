Gary Neville haalt uit: ‘Ze moeten nooit meer een van zijn spelers halen’

Gary Neville geeft Manchester United het advies om Paul Pogba te laten gaan en nooit meer een speler met Mino Raiola als zaakwaarnemer aan te trekken. De Italiaanse Nederlander verzekerde afgelopen week dat de middenvelder ongelukkig is en de club wil verlaten. Ook adviseerde Raiola om medewerking te verlenen omdat de Frans international niet van zins was om zijn contract te verlengen. Neville kon er zaterdagavond met zijn hoofd niet bij.

Na de derby tussen Manchester United en Manchester City (0-0) claimde oud-voetballer en commentator Micah Richards dat Pogba ‘geen liefde voelde of heeft gevoeld’ bij Manchester United en dat het elftal rondom de Fransman had moeten worden gebouwd. Ook de negatieve verhalen en het gebrek aan ondersteuning vanuit de technische staf hebben niet meegeholpen aan de huidige situatie, zo verzekerde de oud-verdediger van onder meer Manchester City.

“De grootste namen krijgen de grootste kritiek”, antwoordde Neville. “David de Gea krijgt er de afgelopen twee à drie jaar flink van langs en ik was in zijn eerste jaar bij Manchester United ook kritisch op hem. Mason Greenwood heeft de laatste vier, vijf maanden veel over zich heen gekregen en Harry Maguire wordt verweten dat hij niet aan de verwachtingen rondom zijn prijskaartje voldoet.”

“Pogba is simpelweg de grootste aankoop in de clubgeschiedenis van Manchester United. Hij is een wereldkampioen. Hij heeft veel prijzen met Juventus gewonnen en de verwachtingen rondom zijn persoon zijn hooggespannen. Ik accepteer dat een speler van dat niveau niet goed speelt. Ik accepteer het zelfs als een voetballer een beetje down is. Maar het is overduidelijk dat zijn zaakwaarnemer, zijn beste vriend, in de voorbije zestien maanden voortdurend heeft geprobeerd om hem bij de club weg te krijgen.”

“Of hij nu wel of niet geliefd is bij Manchester United, hij wil hier gewoon niet zijn”, benadrukte Neville. “Hij moet de club verlaten. Dit is geen persoonlijke aanval op Pogba, maar hij wil gewoon niet voor Manchester United spelen. Hij wil voor Real Madrid, Barcelona of een andere club van dat kaliber spelen. Ze moeten nooit meer een speler van Raiola aantrekken, genoeg is genoeg.” Sinds de uitspraken van Raiola kwam Pogba als invaller binnen de lijnen in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig en zaterdag deed hij negentig minuten mee in de Manchester-derby.

Ook Roy Keane is voorstander van het vertrek van Pogba. “Destijds dacht ik dat het een geweldige aankoop was”, erkende de oud-middenvelder. “Maar het heeft niet gewerkt. David Beckham wilde Manchester United verlaten, Peter Schmeichel wilde Manchester United verlaten… Laat Pogba gaan als hij wil vertrekken. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan en dat heeft Manchester United overleefd. Als hij het nog een keer doet, zal Manchester United opnieuw overleven. Geloof mij.”