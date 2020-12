Ten Hag verdedigt Promes: ‘In papegaaienland gaat iedereen dat bevestigen’

Erik ten Hag vindt de kritiek op Quincy Promes in de voorbije maanden niet geheel terecht, zo vertelde hij op de persconferentie na de 4-0 zege op PEC Zwolle. De aanvaller van Ajax is niet meer verzekerd van een basisplaats, maar dat wil volgens de trainer niet zeggen dat hij er niks van kan. Ten Hag wees onder meer op het aantal doelpunten in deze voetbaljaargang en zijn bijdrages in de wedstrijden waarin hij niet het net kon vinden.