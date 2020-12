Quincy Promes blijft Quincy Promes: ‘Natuurlijk mis ik mijn maatje’

Quincy Promes steekt dit seizoen in mindere vorm, maar heeft nog altijd het volste vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten. Na de 4-0 overwinning van Ajax op PEC Zwolle ging de aanvaller in gesprek met FOX Sports in op zijn vormdip. Voor Promes is het belangrijk dat hij aan het startsignaal verschijnt, al snapte hij zijn reserverol. “Ik ben er eerlijk over dat het er niet altijd lekker uit kwam.”

“Ik moest het doen met speeltijd vanaf de bank.” Promes benadrukt dat hij niet veranderd is. “Uiteindelijk ben ik dezelfde Promes, mensen verwachten gewoon heel veel van me", legde de Oranje-international uit. "Ik heb volgens mij sinds de wedstrijd tegen FC Groningen niet meer achter elkaar in de basis gestaan en dan is het moeilijk om in een ritme te komen.”

Na de 1-0 nederlaag in en tegen Groningen stond Promes inderdaad niet meer twee officiële duels op rij in de basis. Hij moest het veelal doen met invalbeurten en stond tot zaterdag alleen in de basiself in de Champions League-duels met Liverpool en FC Midtjylland, en het competitieduel met FC Twente. “Ik wil altijd spelen en ik krijg genoeg minuten, alleen is het de laatste tijd vanaf de bank. Ik moet gewoon telkens als mijn kans komt, hem pakken.”

Erik ten Hag: 'De kritiek op Promes snapte ik niet helemaal'

“Iedereen weet dat ik basisspeler wil zijn en belangrijk wil zijn voor het team. Dat ik op dit moment het vaak vanaf de kant moet doen is teleurstellend, maar ik werk keihard om weer terug in het team te komen. En vandaag (zaterdag, red.) mocht ik starten en ben ik meteen belangrijk.”

Ook het gemis van de vertrokken Hakim Ziyech wilde hij niet als excuus opvoeren, ook al had hij een geweldige klik met de Marokkaans international. “Ik wil gewoon basisspeler zijn en belangrijk zijn voor de club. Natuurlijk mis ik mijn maatje, maar je ziet ook vandaag: als ik erin sta, ben ik gewoon belangrijk. Of ik mijn oude vorm weer ga halen? Natuurlijk. Ik maak me geen zorgen. Jullie wel, een beetje veel”, lachte Promes om de kritiek. “Ik maak me niet zo druk.”