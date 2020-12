Columbus Crew pakt Seattle Sounders landstitel in Verenigde Staten af

Columbus Crew heeft de landstitel in de Verenigde Staten opgeëist. De club van Eloy Room, Youness Mokhtar en Vito Wormgoor was zaterdagavond lokale tijd in de finale van de MLS Cup met 3-0 te sterk voor regerend landskampioen Seattle Sounders, waar Kelvin Leerdam onder contract staat. Lucas El Chino Zelarayán was met twee doelpunten de absolute uitblinker in de eindstrijd.

Bij Columbus Crew waren Darlington Nagbe en Pedro Santos niet inzetbaar vanwege het coronavirus, maar ondanks de absentie van het tweetal (voor het eerst dit seizoen) was het team van Caleb Porter de betere ploeg. Na 25 minuten leverde Harrison Afful een perfecte pass af op Zelarayán, die Alex Roldan te slim af was en Stefan Frei passeerde. Zes minuten later gaf Lucas Zelarayán, recordaankoop en MLS Nieuwkomer van het Jaar, een pass op Derrick Etienne Jr en ook hij plaatste de bal achter Frei: 2-0.

Seattle Sounders kreeg in de tweede helft de nodige kansen om terug in de wedstrijd te komen, maar Room hield zijn doel schoon. Een inzet van Nicolás Lodeiro ging naast en dat gold ook voor een kopbal van Gustav Svensson na een corner. Tien minuten voor tijd keerde Room een kopbal van Jordan Morris. Twee minuten later gooide Zelarayán met een ferm schot met links de wedstrijd in het slot: 3-0.

Zelarayán is de derde speler met twee goals in een finale van de MLS Cup en de eerste sinds Alecko Eskandarian in 2004. Room was de enige Nederlander die negentig minuten in het veld stond. Leerdam kwam na een uur spelen als vervanger van Roldan binnen de lijnen. Wormgoor ontbrak door blessureleed, terwijl Mokhtar niet van de bank afkwam. Columbus Crew won een keer eerder de MLS Cup: in 2008 werd New York Red Bulls met 3-1 verslagen. Seattle Sounders werd ook in 2016 landskampioen.

Seattle Sounders was in de eindstrijd van de play-offs in de Western Conference dankzij een fraaie comeback met 3-2 te sterk voor Minnesota United. Colombus Crew uit de Eastern Conference rekende in de halve finales af met New England Revolution (1-0).