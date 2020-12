Resultaat bij Real Madrid - Atlético zorgt voor bijzondere statistiek Feyenoord

Feyenoord is na zaterdag van de clubs in de hoogste divisies van alle Europese landen het langst ongeslagen. De ploeg van Dick Advocaat moest alleen Atlético Madrid voor zich dulden, maar die club verloor zaterdagavond met 2-0 van Real Madrid. Daarmee kwam de ongeslagen reeks van 26 wedstrijden van Atlético ten einde.

De ongeslagen reeks van Atlético begon na een 1-0 nederlaag tegen Real Madrid op 1 februari en eindigt dus tegen dezelfde opponent. Feyenoord was al samen met FK Sarajevo de enige ploeg die nog ongeslagen is in het kalenderjaar 2020. De Rotterdammers verloren niet meer in competitieverband sinds de 4-0 nederlaag bij Ajax op 27 oktober.

De ongeslagen reeks van Feyenoord duurt inmiddels 25 wedstrijden. De club heeft wel profijt gehad van het besluit van de KNVB om de toppers van het seizoen 2020/21 in januari te plannen: de club speelde dit seizoen nog niet tegen Ajax, PSV en AZ. Feyenoord sluit het kalenderjaar af met wedstrijden tegen VVV-Venlo (uit), Vitesse (uit) en sc Heerenveen (thuis).

Advocaat nam het roer over na de 4-0 nederlaag tegen Ajax en sindsdien boekte Feyenoord zeventien zeges en acht remises. In de huidige eeuw bleef geen enkele trainer van Feyenoord langer ongeslagen na het debuut. De enige trainer die een langere ongeslagen reeks kon overleggen na zijn debuut langs de lijn, was Ernst Happel: 31 wedstrijden in 1969 en 1970.