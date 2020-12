Erik ten Hag reageert: ‘Ik hoop dat hij het me nog moeilijk gaat maken’

Erik ten Hag is niet verrast door het besluit van Klaas-Jan Huntelaar om zijn carrière te gaan beëindigen. De trainer van Ajax was al op de hoogte van het besluit, maar vond het aan de spits om het moment te kiezen waarop hij het nieuws wereldkundig wilde maken. Huntelaar maakte zaterdagavond na de 4-0 zege op PEC Zwolle, een wedstrijd waarin hij de score opende, bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen.

Huntelaar vertelde dat hij met name de afgelopen maand heeft nagedacht over zijn toekomst. Uiteindelijk heeft de 37-jarige aanvaller de knoop doorgehakt en moest hij het nieuws alleen nog met de buitenwereld delen. “Dat regisseert hij natuurlijk zelf", geeft Ten Hag aan bij FOX Sports. "Iemand met zo’n carrière moet dat ook zo doen. Het is prachtig om het te doen op een avond waarop hij de ploeg bij de hand heeft genomen. Natuurlijk met de goal, maar ook met de energie die hij de ploeg geeft. Dat is prachtig om te zien."

De routinier had nog geen zeven minuten nodig om Ajax aan de leiding te brengen. Na een goede balverovering van Perr Schuurs leverde Antony een afgemeten voorzet af op Huntelaar, die raak knikte voor zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie (117 voor Ajax, 33 voor sc Heerenveen). "Hij is een prachtig voorbeeld voor al onze jonge spelers en voor het hele Nederlandse voetbalpubliek. Hij heeft 150 keer gescoord in de Eredivisie, terwijl hij lang in het buitenland heeft gespeeld. Absoluut grote klasse."

"Wij zullen hem als speler gaan missen, maar voor iedereen komt een eind. Ik weet zeker dat er voor Klaas-Jan na deze carrière nog een mooie carrière komt. Ik weet niet op welke manier, dat moet hij zelf invullen. Klaas-Jan heeft in ieder geval genoeg drive en ambitie", vervolgt Ten Hag. "Zijn leeftijd in ogenschouw nemende, is het ongekend hoe lang hij is doorgegaan. Het is nog niet afgelopen. Ik hoop dat hij het me nog moeilijk gaat maken", doelt hij op de concurrentiestrijd in de spits. "Hij laat het vandaag weer zien."

"Op het moment dat je hem nodig hebt, levert hij", vervolgt Ten Hag. Hij gaf Huntelaar voor het eerst dit seizoen een basisplek in de Eredivisie, doordat Brian Brobbey niet inzetbaar was. Hoewel Huntelaar weinig aan spelen toekomt, heeft hij volgens Ten Hag een grote waarde voor Ajax. "Wij zijn continu met spelers in gesprek over de trajecten die we doorlopen. Ik ben al die jaren al ontzettend blij met hem. Ik ben ontzettend blij dat hij dit seizoen nog bij ons is. Aan het eind gaan we hem een mooi afscheid geven."