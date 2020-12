Klaas-Jan Huntelaar kondigt afscheid als profvoetballer alvast aan

Klaas-Jan Huntelaar is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De aanvaller van Ajax, die zaterdagavond de score opende tegen PEC Zwolle (3-0), zegt tegen FOX Sports dat hij de afgelopen maand meer is gaan nadenken over het beëindigen van zijn carrière. Huntelaar vierde in augustus zijn 37ste verjaardag. "Ik ga stoppen, ja", maakt Huntelaar duidelijk.

“De laatste tijd, een beetje”, reageert Huntelaar op de vraag of hij nadenkt over zijn voetbalpensioen. “De laatste maand heb ik er een beetje over nagedacht. Het komt dichterbij en ik denk dat dit mijn laatste seizoen is. Tot het eind van het seizoen ga ik vrolijk door.” Hoe zijn toekomst er daarna uitziet, weet Huntelaar nog niet. "Eerst even rust, een paar maandjes thuis met het gezin. Het was een drukke tijd. Ik denk wel dat ik mijn trainersdiploma’s ga halen.”

Huntelaar is blij dat hij voor het eerst dit seizoen een basisplek kreeg in de Eredivisie. “De trainer rekent vaak op me. Hij zet me vaak erin in de laatste paar minuten, maar je wilt toch een bepaalde flow krijgen en doelpunten maken. Dertig minuten is dan wel lekker, maar vijf is een stukje moeilijker. Het is top om nu negentig minuten te spelen.” Woensdag tegen Atalanta deed hij iets minder dan een halfuur mee.

"Huntelaar is in zijn genre een fenomeen geweest", reageert Kees Jansma in de studio van FOX Sports op de aankondiging van Huntelaar. "Een man met een mooie loopbaan, ook internationaal. Hij heeft belangrijke doelpunten gemaakt. Dat obsessieve, wat hij nog steeds heeft, was natuurlijk enorm in zijn beste jaren. Van Arjen Robben wordt altijd gezegd dat het een trainingsbeest is, maar dat was hij ook. Chagrijnig als hij niet mocht spelen, sikkeneurig als hij niet scoorde. Dat hij nog zeurt over dat hij niet speelt, zegt genoeg. Het is een full-time prof geweest", aldus de voormalig perschef van Oranje.

Marciano Vink zag zelfs in de mededeling van Huntelaar 'een beetje venijn'. "Een beetje alsof hij er klaar mee was. Dit soort spelers wordt nog maar zelden geboren, spelers die echt leven voor de goal. Een monster in de zestien." Huntelaar stond in zijn loopbaan onder contract bij PSV, dat hem verhuurde aan De Graafschap en AGOVV Apeldoorn, en daarna bij sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en opnieuw Ajax. Bovendien speelde Huntelaar tussen 2006 en 2015 in totaal 76 interlands, waarin hij 42 keer scoorde.