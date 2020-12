Keane vernietigend na derby van Manchester: ‘Ik heb dit nog nooit gezien’

De stadsderby tussen Manchester United en Manchester City leverde zaterdagavond niet het spektakel op waar velen op gehoopt hadden. In een teleurstellende wedstrijd bleven beide ploegen steken op een 0-0 gelijkspel en met name het gebrek aan passie bij beide elftallen zorgde bij Roy Keane voor de nodige verontwaardiging. De voormalig aanvoerder van Manchester United zei in de studio van Sky Sports nog nooit zoveel knuffels te hebben gezien na afloop van een derby.

Terwijl Donny van de Beek negentig minuten op de bank bleef bij Manchester United, lukte het beide grootmachten niet om tot oogstrelend voetbal te komen. “Het was echt slecht aan het einde van de wedstrijd”, blikte Keane terug op het duel. “Slechts twee gele kaarten in een derby, ik heb nog nooit zoveel knuffels en gesprekken gezien na een derby. Ik ben echt gefrustreerd, want ik denk dat je altijd een manier moet vinden om een wedstrijd te winnen. Beide teams waren erg slecht, je zag het gebrek aan kwaliteit en het onvermogen om een eindpass te geven.”

Beide ploegen schoten weinig op met de puntendeling en staan respectievelijk zevende en achtste in de Premier League. “City had zoals verwacht veel balbezit, maar speelde voorspelbaar. Zijwaarts, achteruit en geen intensiteit. United deed het in verdedigend opzicht goed. Ik heb in het verleden in teams gespeeld die geen genoegen namen met een gelijkspel. John Stones had het over de nul houden, maar je moet altijd vol voor de winst gaan.”

Na afloop van het duel namen de spelers van beide teams uitgebreid de tijd voor een knuffel en een goed gesprek. Het leidde tot verontwaardiging bij de Ierse oud-middenvelder, die als speler de stevige duels niet uit de weg ging en geregeld op de bon werd geslingerd. “Je speelt niet om bevriend te raken met iedereen. Ik zeg niet dat je met zeven of acht spelers in de zestien moet gaan staan, maar je moet spelen om te willen winnen.”