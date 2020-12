Ajax voorkomt crisis en boekt eerste overwinning van december

Ajax weet na opeenvolgende nederlagen tegen Liverpool, FC Twente en Atalanta weer wat winnen is. In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle boekte de koploper van de Eredivisie de eerste zege in december: 4-0. Ajax begon furieus aan de wedstrijd, maar haalde in de tweede helft de voet van het gaspedaal, al scoorde Ryan Gravenberch nog wel in de blessuretijd. Erik ten Hag zag mogelijkheid om twee spelers te laten debuteren: Kenneth Taylor en Victor Jensen beleefden hun vuurdoop in Ajax 1. Ze werden respectievelijk in minuut 63 en 75 binnen de lijnen gebracht.

Ten Hag kon weer beschikken over Daley Blind, die zijn 250ste officële wedstrijd voor Ajax speelde, en gaf Quincy Promes als aanvalende middenvelder de voorkeur boven Zakaria Labyad. Voorin werd Brian Brobbey, tegen Atalanta geblesseerd uitgevallen, vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. De routinier had nog geen zeven minuten nodig om Ajax aan de leiding te brengen. Na een goede balverovering van Perr Schuurs leverde Antony een afgemeten voorzet af op Huntelaar, die raak knikte voor zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie (117 voor Ajax, 33 voor sc Heerenveen).

Victor Jensen maakte zijn debuut in Ajax 1.

Ook bij de 2-0 speelde Antony een belangrijke rol: hij bediende Promes, die kon aannemen in het strafschopgebied en overtuigend raak schoot. Kort daarna leek Antony een penalty voor Ajax te verdienen, toen zijn voorzet met de arm werd getoucheerd door Sam Kersten, maar de videoarbitrage greep niet in. Michael Zetterer voorkwam met een katachtige reflex dat Promes er even later ook 3-0 van maakte. De doelman liet zich echter door de benen spelen door Antony, die werd gelanceerd door Ryan Gravenberch en zijn goede spel bekroonde met een doelpunt.

Ajax kreeg nog meer mogelijkheden voor het rustsignaal: Promes trof de paal en Zetterer reageerde attent op een koptoot van Nicolás Tagliafico. In de tweede helft was Ajax minder dreigend voor het doel. Huntelaar en invaller Lisandro Martínez kregen nog wel mogelijkheden, maar zij stuitten allebei op Zetterer. Pas in de blessuretijd voerde Ajax de marge op, toen de bal buiten het strafschopgebied voor de voeten van Gravenberch belandde en hij de rechterhoek vond. Verder stond de tweede helft in het teken van debutanten bij Ajax. Zowel de achttienjarige Taylor als de twintigjarige Jensen maakte zijn debuut voor Ajax. Ook Devyne Rensch maakte in de slotfase zijn opwachting, maar dat deed hij eind vorige maand ook al tegen FC Emmen (0-5 zege).