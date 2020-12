Van Gaal waarschuwt Koeman: ‘Dan kan het aan een zijden draad gaan hangen’

De start van Ronald Koeman als trainer van Barcelona verloopt vooralsnog moeizaam. De Catalanen overwinteren weliswaar in de Champions League, maar bezetten in LaLiga voorlopig de negende plaats. Louis van Gaal denkt desondanks dat Koeman nog wel het nodige krediet zal hebben bij Barcelona, al kunnen de presidentsverkiezingen in januari diens situatie volgens de oefenmeester in ruste doen veranderen.

“De situatie is voor Koeman veel houdbaarder dan voor mij, want ik was geen oud-speler van Barcelona. Hij was niet zomaar een speler, hij heeft ze de Champions League geschonken”, wijst Van Gaal op het winnende doelpunt in de Europa Cup I-finale van 1992 tegen Sampdoria. Van Gaal werkte zelf tussen 1997 en 2000 en tussen 2002 en 2003 voor Barcelona. “Ik denk dat het niet zo’n vaart loopt. Ik denk eerder dat de politiek weleens kan beslissen. Dat betekent dat het ervan afhangt wie er tot president wordt gekozen. Dan kan het wel aan een zijden draad gaan hangen. Maar ik denk dat zijn resultaten in de Champions League genoeg zijn.”

In januari kiezen de leden van Barcelona de opvolger van de vertrokken president Josep Maria Bartomeu. Jordi Farré, Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera en Lluís Fernàndez Alà hebben de ambitie uitgesproken om tot president van Barcelona gekozen te worden. Door verschillende presidentskandidaten werd gesproken over de komst van onder meer Xavi Hernández, Josep Guardiola (al verlengde hij recent zijn contract bij Manchester City) of Jürgen Klopp als nieuwe trainer, maar onder meer Laporta, Freixa en Farré spraken onlangs ook hun steun aan Koeman uit.

Tijdens de presidentsverkiezingen is Lionel Messi ook een belangrijk thema. De Argentijnse sterspeler van Barcelona is in het bezit van een aflopend contract en wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken, maar werd door de club aan zijn verbintenis gehouden. “Ik denk dat Messi het Koeman veel moeilijker maakt, maar ik lees maar steeds dat Messi alles doet. Nou ja, prima als je dat vindt. Maar ik zie dat vanaf de buitenkant anders. Ik zie dat spelers anders reageren en dat ze veelal met tien man spelen. Suárez is weg, anders waren het er negen”, zegt Van Gaal. Presentator Jack van Gelder haalt aan dat Suárez en Messi ‘allebei wedstrijden konden beslissen’.

“Ja, maar volgens mij is het team altijd belangrijker dan een individuele speler. Wie je ook bent. Messi was met Ronaldo de beste speler van de wereld, dus dan is het moeilijker om die beslissing te nemen. Maar als het zo doorsuddert, is er maar één oplossing”, antwoordt Van Gaal. Van Gelder vraagt of het ‘op’ is bij Messi of dat er eerder sprake is van ‘onwil’. “Dat kan ik toch niet beoordelen? Hoe kan ik dat beoordelen? Dat kunnen alleen Messi en zijn medespelers beoordelen. Zelfs Ronald niet, want hij is niet zo vaak in die kleedkamer.”

“Dat is het heilige der heiligen voor de spelers, daar komt een coach amper doordeweeks”, gaat Van Gaal verder. “De hiërarchie in de kleedkamer is ook niet hoe de trainer die aangeeft. De trainer kan door zijn aanvoerders aan te stellen een bepaald soort hiërarchie verlangen. Dat hoeven de spelers niet te accepteren. Hetzelfde geldt voor de aanvoerder die er al was. Dat was Messi. Dus nee, dat is niet zo makkelijk. Ik oordeel alleen over wat ik zie. En wat ik zag voordat Koeman kwam, was dat Barcelona bij balverlies met negen man speelde.”