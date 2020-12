Emmen komt na vuurwerk en dichte mist sterk voor de dag in kelderkraker

FC Emmen heeft voor het eerst in de Eredivisie punten verspeeld tegen ADO Den Haag. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien al snel op achterstand in de kelderkraker, maar Emmen wist in de tweede helft de rug te rechten en kwam meer dan verdiend op gelijke hoogte: 1-1. Emmen blijft door de remise de nummer laatst met vier punten uit twaalf duels, drie punten minder dan nummer voorlaatst ADO.

De belangen voor Emmen waren groot zaterdagavond en dus wijzigde Lukkien zijn elftal op een aantal posities ten opzichte van de verliespartij tegen Sparta (2-1) vorige week. Zo keerde Nick Bakker terug in het hart van de verdediging en begon Ricardo van Rhijn als rechtsback. Beide verdedigers moesten toezien hoe ADO uit de startblokken schoot in Drenthe en al vroeg de leiding nam. Op aangeven van Lassana Faye rondde Vicente Besuijen na zes minuten bekeken af en zette hij de bezoekers op een snelle voorsprong: 0-1.

Toen enkele supporters van Emmen hun ploeg vervolgens een hart onder de riem wilden steken en fakkels ontstaken in de hoeken van het stadion, werd in combinatie met de mist het zicht dusdanig belemmerd dat scheidsrechter Jeroen Manschot besloot om beide ploegen kortstondig naar de kleedkamers te sturen. Toen de rook een kwartier later was opgetrokken kon het duel aan de Oude Meerdijk worden hervat. Emmen toonde zich in de fase na de onderbreking de betere, maar tot grote mogelijkheden leidde het niet voor de hekkensluiter van de Eredivisie.

Het grootste gevaar aan Drentse zijde kwam in de eerste helft op naam van Michael de Leeuw, die doelman Luuk Koopmans op slag van rust ternauwernood zag redden op aangeven van Sergio Pena. Ook na de rust was het De Leeuw die voor de eerste dreiging zorgde voor het Haagse doel. De aanvoerder wipte de bal voor zichzelf op, om vervolgens met een fraai schot de lat te raken. De honger naar een treffer werd voortgezet in de persoon van Glenn Bijl. De verdediger, die door Lukkien tegen ADO op het middenveld was geposteerd, had een voorzet van Caner Cavlan voor het inkoppen, maar zag zijn inzet over het doel verdwijnen.

Emmen had in de tweede helft duidelijk het overwicht en werd twintig minuten voor tijd beloond met de gelijkmaker via Miguel Araujo. De Peruviaan schatte een voorzet van Bijl op waarde en tekende met het hoofd voor de belangrijke 1-1. In een slotoffensief probeerde Emmen er nog een overwinning uit te slepen, maar het ADO van Ruud Brood hield stand en bleef voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen. Dat gebeurde voor het laatst in mei vorig jaar.