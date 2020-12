Morsend Bayern München vreest koppositie te verliezen aan Bayer Leverkusen

Bayern München heeft zaterdagavond met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij 1. FC Union Berlin. De regerend landskampioen had moeite met het defensief georganiseerde Union en wist in de tweede helft ternauwernood een nederlaag te voorkomen via Robert Lewandowski. Bayern zag eerder op de avond RB Leipzig met 2-0 winnen van Werder Bremen en zakt zondag bij een overwinning van Bayer Leverkussen op TSG Hoffenheim naar de tweede plek op de ranglijst.

Union, waar Sheraldo Becker de volledige wedstrijd speelde, is dit seizoen de grote verassing in de Bundesliga en ging vrijdag voor het eerst sinds acht duels (!) weer eens onderuit toen er met 3-1 werd verloren van stadsgenoot Hertha BSC. De thuisploeg ging tegen Bayern voortvarend van start en kwam al binnen vijf minuten op voorsprong, nadat Grischa Prömel het meest attent was op een hoekschop van Christopher Trimmel. De middenvelder liet de corner over het achterhoofd glijden en verschalkte Manuel Neuer.

Na de vroege openingstreffer leek Lewandowski vervolgens tot twee keer toe een teamgenoot in kansrijke positie voor het doel van Andres Luthe te zetten, maar Serge Gnabry controleerde de bal niet voldoende en Thomas Müller kwam een voetlengte te kort om af te ronden. Na een klein half uur spelen was het Lewandowski zelf die opzichtig op zoek ging naar een strafschop door in duel met Marvin Friedrich naar de grond te gaan in het strafschopgebied, maar op advies van de VAR werd de overtreding te licht bevonden door scheidsrechter Bastian Dankert. Union liet in verdedigend opzicht nauwelijks steken vallen in de eerste helft, tot frustratie bij de ploeg van Hansi Flick.

Ook in de tweede helft had Bayern moeite om de rode muur van de thuisploeg te doorbreken. Het eerste grote gevaar na rust kwam van de voet van Kingsley Coman, die met een bekeken lob doelman Luthe probeerde te verschalken. De doelman van Union liet zich niet verrassen en kon met een uitgestoken arm de gelijkmaker van de Fransman voorkomen. Twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers alsnog langszij via Lewandowski. De Pool kreeg de bal op een presenteerblaadje van Coman en rondde vervolgens beheerst af door de bal van dichtbij met de binnenkant in de verre hoek te plaatsen: 1-1. Verder dan de gelijkmaker kwam Bayern niet en dus moet de ploeg zondag vrezen voor de koppositie in de Bundesliga. Union staat met het punt op een knappe zesde plek.