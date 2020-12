Manchester United en Manchester City stellen teleur in povere derby

De stadsderby tussen Manchester United en Manchester City heeft zaterdagavond geen winnaar gekregen. In een povere vertoning werd er niet gescoord op Old Trafford, waardoor er na negentig minuten een 0-0 stand op het scorebord stond. Donny van de Beek bleef bij Manchester United de hele wedstrijd op de reservebank. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer blijft voorlopig de nummer zeven van de Premier League, met één punt meer dan nummer acht Manchester City.

Zowel Manchester United als Manchester City kende een wisselvallige start van het Premier League-seizoen. Na vier overwinningen op rij klommen the Red Devils de afgelopen weken wat op, al vormde de eliminatie in de Champions League van afgelopen week na een 3-2 nederlaag tegen RB Leipzig weer een tegenvaller. Van de Beek had voor de tweede keer op rij geen basisplaats in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer, die Fred, Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes op zijn middenvelder posteerde.

De eerste helft van het treffen tussen de nummer zeven en acht van de Premier League kende weinig hoogtepunten. McTominay was als eerste dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder was net te laat met inglijden en zag de bal voorbij stuiteren. De overige schermutselingen voor een doel in de eerste helft deden zich aan de andere kant voor. Raheem Sterling zag een schoot gekraakt worden in een woud van Manchester United-verdedigers en Gabriel Jesus kreeg de bal in kansrijke positie niet onder controle, terwijl doelman David De Gea reddend moest optreden na een schot van Riyad Mahrez. De rebound viel voor de voeten van Kevin De Bruyne, maar zijn wilde poging ging hoog over.

Kort na rust leek Manchester United een strafschop te krijgen, na een overtreding van Kyle Walker op Marcus Rashford. Na inmenging van de VAR ging er echter een streep door dit besluit van scheidsrechter Chris Kavanagh, omdat er was geconstateerd dat Rashford in aanloop naar de overtreding van Walker buitenspel had gestaan. Rashford en Fernandinho zorgden daarna voor kleine mogelijkheden aan beide kanten. Ook De Bruyne roerde zich nog met een geblokt schot en een vrije trap in de muur, maar een doelpunt kwam er niet meer. De clubs uit Manchester blijven daardoor voorlopig allebei in de subtop van de Premier League staan, terwijl Manchester City voor het eerst sinds januari 2017 twee uitwedstrijden op rij niet tot scoren kwam.