Erik ten Hag geeft uitleg over oudste opstelling van Ajax in lange tijd

Ajax treedt zaterdagavond aan met de oudste opstelling in de Eredivisie sinds 17 september 2000. Erik ten Hag heeft een elftal met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en 354 dagen oud geselecteerd voor het duel met PEC Zwolle, een ploeg die gemiddeld 2 dagen jonger is dan het elftal dat in september 2000 met 3-2 verloor bij AZ. De relatief hoge gemiddelde leeftijd heeft te maken met aanzienlijke personele problemen.

"Ze zijn niet beschikbaar", zegt Ten Hag over zijn jonge spelers. Hij doelt onder meer op Brian Brobbey (18 jaar), Mohammed Kudus (20 jaar), Noussair Mazraoui (23 jaar) en David Neres (23 jaar). "Mazraoui heeft een overbelastingsblessure", zegt Ten Hag over de rechtsback, die wordt vervangen door Sean Klaiber (26 jaar). "Mazraoui speelde vorige week tegen FC Twente natuurlijk ook al niet. We hebben hem toen opgelapt voor woensdag (tegen Atalanta, red.), maar daarna kwam een terugval. We moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt."

Brobbey viel tegen Atalanta geblesseerd uit. "Je weet natuurlijk niet hoe dat zich ontwikkelt, maar hij heeft te veel hoofdpijn om te kunnen spelen", legt Ten Hag uit. Tegenover de absentie van meerdere spelers staat de rentree van Daley Blind. De dertigjarige verdediger ontbrak tegen Atalanta door ziekte, maar is nu terug en vervangt Lisandro Martínez. De Argentijn speelde sterk in de Champions League, maar kon niet de voetballende bijdrage leveren waar Blind om bekendstaat. Ten Hag is dan ook blij om weer over zijn pupil te kunnen beschikken.

"Dat is een kwaliteit. Hij brengt vaak het spel aan de gang", aldus Ten Hag, die zag dat Ajax tegen Atalanta niet in het eigen spel kwam. "Er zijn er meer die het moeten doen. Atalanta stond heel goed. We hadden meer moeten brengen van achteruit, maar dat gold niet alleen voor het centrum. We hebben geen goede wedstrijd gespeeld, ontegenzeggelijk. Maar we kregen de beste kans van de wedstrijd en die moet je maken. Dat laten we na", doelt de oefenmeester op een grote mogelijkheid voor Davy Klaassen.

Desondanks vindt Ten Hag dat Ajax zijn doelstelling heeft behaald door te overwinteren in Europees verband. "We zijn er ziek van, maar we moeten niet vergeten waar we staan als Nederland. Buiten FC Porto komen de ploegen van de laatste zestien uit de grootste voetballanden. Als wij iedereen aan boord hebben, hebben we kwaliteit. Maar als Kudus en Neres wegvallen, dan valt er veel weg. Alles moet voor een Nederlandse club meezitten om te overwinteren en dat is ons niet gelukt."