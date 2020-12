Fenerbahçe staat voor schut en lijdt zwaarste thuisverlies in 2032 dagen

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een dure nederlaag in de Süper Lig geleden. Het team van trainer Erol Bulut verloor met 0-3 van Yeni Malatyaspor en dat betekende de zwaarste thuisnederlaag sinds 21 mei 2015. Toentertijd vertrok Bursaspor in het kader van de halve finale van de Turkse beker ook met een 0-3 overwinning uit het Sükrü Saracoglu.

Na dik twintig minuten keek Fenerbahçe al tegen een 0-2 achterstand aan. In de negende minuut ging de bal op de stip toen Benjamin Tetteh een tik van achteren kreeg van Marcel Tisserand. Adem Büyük schoot het leer keurig in de linkerhoek, terwijl Altay Bayindir voor de rechterhoek koos: 0-1. Dik tien minuten later was het opnieuw raak toen Kubilay Kanatsizkus de bal vanaf links voorgaf en Umut Bulut, ex-speler van Galatasaray, de bal diagonaal binnenkopte.

Yeni Malatyaspor, waar Jody Lukoki door blessureleed ontbrak, kwam vlak na rust opnieuw tot scoren. Na een heerlijke indraaiende vrije trap van Karim Hafez kopte Youssouf Ndayishimiye de bal tegendraads binnen: 0-3. Door de nederlaag kan Alanyaspor zondag drie punten uitlopen. De verrassing van het seizoen speelt in eigen huis tegen Besiktas. Galatasaray, dat evenveel punten heeft als Fenerbahçe en Alanyaspor, speelt volgende week vrijdag bij Fatih Karagumruk.