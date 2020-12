Ten Hag voert in iedere linie wijzigingen door tegen PEC Zwolle

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdagavond is bekend. Ten opzichte van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (0-1) voert trainer Erik ten Hag meerdere wijzigingen door in alle linies. Het duel begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

In de verdediging krijgt Sean Klaiber voor de derde wedstrijd op rij in de Eredivisie een basisplek. Hij vervangt Noussair Mazraoui, die tegen Atalanta de rechtsbackpositie bekleedde. In het centrum van de verdediging keert Daley Blind terug na ziekte; hij vervangt Lisandro Martínez. Dusan Tadic leek als aanvallende middenvelder te gaan beginnen, nadat Zakaria Labyad die plek innam tegen Atalanta, maar volgens FOX Sports speelt de aanvaller als linksbuiten.

Labyad had een basisplaats in vijf van de laatste zes officiële wedstrijden die Ajax speelde. Hij beleefde geen sterk optreden tegen Atalanta en zijn rol wordt nu overgenomen door Quincy Promes, de tegen Atalanta inviel als buitenspeler. In de voorste linie wordt spits Brian Brobbey vervangen door Klaas-Jan Huntelaar.

PEC Zwolle moet het stellen zonder Thomas Lam, die de tweede van zijn vier wedstrijden schorsing uitzit, en de geblesseerde Slobodan Tedic. De nummer elf van de Eredivisie won vorige week met 2-1 van Vitesse en dat was de eerste zege in acht duels voor de ploeg van trainer John Stegeman, die geen wijzigingen doorvoert in zijn opstelling. Ajax verloor de laatste drie officiële wedstrijden en heeft behoefte aan een positief resultaat.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Promes, Klaassen; Antony, Huntelaar, Tadic.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer, Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Saymak, Strieder, Huiberts; Drost, Van Duinen, Reijnders.