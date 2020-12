Hard oordeel van Van Gaal over Van de Beek: ‘Die kwaliteiten heeft hij niet’

Donny van de Beek heeft zaterdagavond geen basisplaats bij Manchester United in de derby tegen Manchester City. De 23-jarige middenvelder begon afgelopen week in het met 3-2 verloren Champions League-duel met RB Leipzig ook al op de reservebank en Louis van Gaal is van mening dat hij met the Red Devils een verkeerde keuze heeft gemaakt. Volgens de oefenmeester in ruste heeft Van de Beek minder kwaliteiten dan Paul Pogba en Bruno Fernandes.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer begint tegen Manchester City met een middenveld bestaande uit Pogba, Fernandes en Scott McTominay, ondanks dat Mino Raiola afgelopen week aangaf dat de Franse middenvelder spoedig wil vertrekken bij the Red Devils. “Ik hoop dat zijn tijd komt, maar ik vind niet dat hij de juiste keuze heeft gemaakt”, zegt Van Gaal bij Ziggo Sport over de situatie van Van de Beek, die voorlopig zestien officiële wedstrijden (waarvan zeven als basisspeler) speelde voor Manchester United. “Dat zei meteen al. Als je Pogba en Fernandes hebt... Op die positie moet Van de Beek spelen. Die kwaliteiten heeft Van de Beek niet. Hij heeft niet de kwaliteiten van Pogba en Fernandes. Nu zie je dat Pogba er ook vaak naast staat.”

“Nou, waar moet Van de Beek dan spelen? Ik vind dat je dat van tevoren had kunnen zien. Er zijn zoveel ploegen waar hij veel beter tot zijn recht zou komen, ook in de top. Het is een jongen met heel veel kwaliteiten”, gaat Van Gaal verder. Na de Champions League-uitschakeling en de wisselvallige start van het Premier League-seizoen is de druk op Solskjaer de laatste weken toegenomen, maar Van Gaal denkt niet dat de clubleiding van Manchester United de Noorse manager op straat zal zetten.

“Hij heeft vorig jaar ook momenten gekend dat hij er niet zo goed voor stond, maar hij is een oud-speler. Dat scheelt wel, hoor. Ik denk dat ze hem zo snel zullen ontslaan. Ze hebben mij ook pas het seizoen ontslagen, dus ze zijn niet van plan om Solskjaer te ontslaan. Ondanks wat in de media staat”, benadrukt de oefenmeester in ruste, die tussen 2014 en 2016 voor Manchester United werkte. Van Gaal is positief over het huidige Manchester United, dat voorlopig de nummer zeven van de Premier League is. “Ze hebben goede aankopen gedaan, met name Fernandes. Die is zeer bepalend geweest, hij maakt doelpunten en geeft assists.”

“Het speltype is van een counterploeg, Solskjaer past zich altijd aan naar de tegenstander en speelt met verschillende systemen”, analyseert Van Gaal. “De vraag is of hij erop traint, want soms wordt het niet goed uitgevoerd. Daar ligt het meestal aan. Het ligt minder aan de kwaliteiten in de spelersgroep, want Greenwood is een hele snelle jongen en schiet makkelijk met links en rechts. Martial en Rashford doen hetzelfde, ze zijn geschikt voor een counterploeg. Je zou kunnen zeggen dat Solskjaer de kwaliteiten in zijn eigen ploeg naar voren brengt.”